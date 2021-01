Costuma-se dizer, que a crosta da estupidez, que nos cerca, tem léguas de espessura.

Se a estupidez fosse das mais baixas camadas da população – que muitas vezes é mais sábia do que se pensa, – compreendia-se, mas essa crosta, provém de indivíduos responsáveis e (quantas vezes!) de encanudados, de canudos ocos.

Não é, todavia de “ canudos ocos”, que pretendo falar, mas de gente modesta, empertigada da sua “ importância” económica e bem-falante.

Estando na papelaria a comprar esferográficas, deparei com diálogo, entre freguesa e balconista, sobre saúde.

- “Então, que dizem os médicos? -perguntou a caixeirinha.

-”Além de mais, falam também numa espondilico, ou pondirrose ou coisa assim.”

-” Cheee! …Já ouvi falar nessa palavra! …” – Respondeu a empregada, exprimindo semblante condoído.

Como anedota é impagável; como realidade só pode ser lastimável.

Num açougue – contou-me familiar, – discutiam o crime horrível, relatado no jornal:

-” Ah! Então já se sabe quem matou! Foi este homem de barbas! Bandido!” – Afirmou a açougueira, apontando para o jornalista.

-” Olhe que não – explicou a cliente, mais sabedora – esse é o jornalista!”

-” Olha agora! A senhora não me dê lições, que eu sei muito bem ler! Cá está: “ A esposa perante o bárbaro assassino!” Bárbaro é este, que tem barbas e que é assassino.” – Apontando insistentemente, com o indicador, para o retrato do jornalista.

Certo domingo fui participar na missa do Padre Faria, na Igreja de Santo Ildefonso (Porto). Na homília, este, referindo-se às palavras de Cristo, que dizem: “ Eu sou o caminho…” O bom sacerdote, esclarece: - “ Não vão para ai dizer: que eu sou o caminho…”

E prosseguiu: “É que já me disseram que há quem afirme, que o abade de Santo Ildefonso, é o caminho… Eu sou apenas um pobre pecador…”

E ainda dizem que o ensino obrigatório é necessário para que todos sejam cultos e ilustrados…

O ensino, para muitos, apenas serve para obter diploma, que permita: obter bons empregos…e pouco trabalho…

Humberto Pinho da Silva - Blogue luso-brasileiro: "PAZ" - http://solpaz.blogs.sapo.pt/