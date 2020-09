A galinha dos ovos de ouro

Interessante, quem assistiu uma reportagem na rede Record (20/09/2020), sobre um imóvel da família Marinho, chega a uma conclusão fácil. O sujo, para emporcalhar o nome de outras pessoas, não olha se quer o próprio rabo. Se o fizesse, primeiro limparia suas cacas, para depois apontar o dedo. Será mesmo? Ou, dependendo daquilo que possa ganhar futuramente, não tá nem ai com seu rabo, que arda.

Contudo, ao não fazer isto (importar-se com seu fiofó), pode-se chegar a uma conclusão lógica, os interesses reais são outros.

A rede Record mostrou uma *reportagem sobre imóveis, bens e semoventes da família Marinho. Alguns, em área de mata nativa na região do Rio de Janeiro. A filha de um dos sócios da rede Globo, construiu uma mansão em local inadequado. Foi notificada da irregularidade, pagou multas (em valores próximos a quinhentos mil reais) e a concluiu, apesar da proibição. É um palacete digno de milhões. Tem até um heliporto, pois, para chegar ao referido local, só de lancha ou helicóptero. Há ainda ¹outras obras em situação como esta. ²Algumas, chegam ao cúmulo de ser ridículas, em valores declarados. Tudo com a finalidade de sonegação fiscal.

Contudo, antes de chegarmos a uma conclusão sobre o porquê, dos desvios milionários (sonegação), precisamos analisar outra reportagem, para entender o real motivo nas entrelinhas.

Quinta feira (24/09/2020) foi exibida uma ³reportagem no JN, sobre pagamentos feitos por filhos de Bolsonaro, ao adquirir imóveis. Como chamariz, diz a jornalista, “estes parecem ter o hábito de comprar imóveis e pagar em dinheiro vivo”. Há um lado bom nisto, são bons pagadores, “dinheiro na mão calcinha no chão”. Não podem ser chamados de trapaceiros, fraudadores, ou de agirem acima da lei.

Então vejamos:

Qual a importância destes dois episódios no cenário político brasileiro?

Parece fácil a conclusão. Poder. Quem “ferrar” o adversário (oposição e situação), leva o cobiçado troféu de “governar o país”.

É notório que, a emissora com maior prestígio entre quem não tem o que fazer. Perdeu com o atual presidente do Brasil. Este cortou verbas de publicidade, cobra na justiça milhões em impostos não pagos e outras coisas que, os governos anteriores não faziam. Logo, qual a razão para a rede Bobo, deixar a galinha dos ovos de ouro, nas mãos da oposição? Nenhuma, ela perderia milhões, quiça bilhões com este governo.

Então, faz-se de preocupada com a sociedade brasileira e mostra como os filhos do presidente, honram seus compromissos. Estes, pagam suas dividas em dinheiro vivo. Para a rede Bobo, isto é um absurdo. Porém, o que a emissora pretende com isto? Provar que estes falsificam dinheiro? Mostrar que os filhos do presidente, arrecadam dinheiro de maneira ilícita? Talvez não deixar que o atual presidente, ou um filho, governe de novo o país. Pois assim, aumentaria seu patrimônio, sonegando impostos.

Parece que a Bobo quer a presidência da república em suas mãos. Feito isto, constrói casas na mata atlântica, sonega impostos e mantém um bibelô para seus caprichos. Não se importando com as próprias m... de sonegação em milhões aos cofres públicos. Haja vista que, caso tenham seu próprio presidente da república (como noutros tempos). Tendem a recuperar todos os milhões perdidos neste período, quando estavam fora do poder.

Logo senhoras e senhores, essa briga de milhares de reais, ou centenas de milhões, pode não ser a real dimensão do problema. O buraco é mais embaixo.

O que este balaio de gatos realmente esconde, é a briga para o posto do próximo presidente da república.

E como resolver isto? Aqui reside à parte mais fácil deste “enrosco”?

A população gostaria que, a pessoa eleita por milhões de brasileiros, apenas cumprisse sua jornada, dar a este país, um rumo glorioso.

Assim, o gigante pela própria natureza, resplandeceria sua grandeza.

Contudo, o passado político e militar do Exmo. Presidente, fez retroceder ante suas promessas de campanha. Assim sendo, o herói brasileiro portador de um AR 15, quando entrou na guerra, descobriu-se com um estilingue, frente às feras com poder de fogo imensurável. Infelizmente, o pretenso Robin Hood, salvador do Brasil, calou e pôs suas asas como uma pata choca sobre os filhos. Sentou sob rojão. As m... de tempos idos, transformou-se em uma granada, que sugada, implodiu suas entranhas.

Caso o Senhor eleito para governar o Brasil, assumisse seus erros e deixasse seus filhos pagar por seus atos. Teria sido mais honroso a todos (eleito e eleitores), que acreditaram que Vossa Excelência, traçaria um rumo glorioso ao impávido colosso.

Há outra saída senhoras e senhores, logo irão às urnas. Não venda seu voto, não reeleja raposas velhas, perceba sobre a vida pregressa do seu candidato.

E, qualquer nodoa nesta, é sinal de que ele, por ter o rabo preso, preferirá salvar sua moral, a deixar que o gigante pela própria natureza, resplandeça sua grandeza.

Valorize seu país, assim, fulguraras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo. Qual este?

A qualidade de vida do seu povo.

Paulo Cesar - o escritor do lago - paulocesartextos@gmail.com

*HTTPS://www.youtube.com/watch?v=dPp6tAScfsk

¹https://www.agoranoticiasbrasil.com.br/imoveis-de-luxo-da-familia-marinho-estao-na-mira-da-justica/

zerohttps://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/globo-caiu-do-cavalo-diz-record-que-acusa-os-marinho-de-sonegacao-milionaria-assista/

³https://globoplay.globo.com/v/8884622/

