A pandemia é um castigo de Deus?

Padre Reginaldo Manzotti nos explica qual é a relação de Deus com a pandemia da Covid-19

Desde o início da pandemia, nossos sentimentos estão fragilizados e enfraquecidos. Enfraquecidos por um vírus e claro, muitos outros aspectos que foram potencialmente abalados. Por isso, a grande pergunta é: você lembra que Deus disse que não nos deixaria sozinho? Então, nessa batalha, como o Senhor nos ajuda? Quais são as armas que ele nos favorece? No livro “Nova Batalha”, o Padre Reginaldo Manzotti reflete sobre a pandemia do COVID-19 e todos os combates necessários entre o natural e o sobrenatural.

No livro, o sacerdote diz que muitos veem a pandemia como um castigo ou correção de Deus, mas que isso não é verdade. “Deus não pode mandar nada de mal, pois é o Sumo Bem. O que Deus pode é permitir que uma situação ruim aconteça. Não como castigo, mas para nos corrigir, pois, como repito sempre, quem ama corrige”, fala o Padre Manzotti.

Mas, enquanto infelizmente estamos fadados a não apenas conviver, mas sim sobreviver ao vírus, é necessária uma reflexão sobre este momento de incerteza, para entender o verdadeiro motivo de estarmos passando por esse marco histórico. “Não estamos diante de um enigma, mas sim de um novo mistério da fé. Um mistério que nos obrigou a acreditar e confiar em um Deus que não castiga, que é misericordioso e que nos acolhe com amor. Sempre insisto em afirmar que nenhum mal é de Sua vontade. Por isso, as doenças, como a Covid-19, não podem ser entendidas por nós como castigo. Não se trata de ser masoquista e gostar de sofrer, mas de enxergar a realidade como ela é: as tribulações, incluídas as enfermidades surgidas de uma hora para outra, são vicissitudes”. diz o sacerdote.

Mas, se Deus não mandou a pandemia, onde Ele está no meio de tudo isso? Padre Manzotti explica. “Deus está agindo através de cada médico que está trabalhando, incansavelmente, no combate ao vírus. Em cada cientista que trabalha na produção das vacinas. Deus age através de todo trabalhador que precisa sair de casa, apesar de toda crise sanitária, para garantir o seu pão de cada dia. Deus está no coração de cada fiel que reza, diariamente”, compartilha o sacerdote.

A Nova Batalha

Medo, ansiedade e crises pessoais são alguns dos assuntos abordados em ‘A Nova Batalha – O Natural e o Sobrenatural’, o novo livro do Padre Reginaldo Manzotti. Na obra, o autor afirma ao público que estamos todos travando uma nova batalha e correndo contra o tempo. Milhões de vidas foram ceifadas ao redor do mundo, e não há mais dúvidas de que, depois da Covid-19, tudo será diferente. “O inimigo seduz tocando nos pontos fracos do ser humano: as vaidades, a sede de poder e o egoísmo alimentam isso que podemos chamar de ‘o mal do século’. As fake news também são manifestações do mal na vida cotidiana de hoje, assim como o medo da morte, da perda dos entes queridos ou do desemprego”, diz.

Publicado pela Editora Petra, esse é o 22º livro do sacerdote, Fenômeno do mercado editorial, Padre Reginaldo Manzotti, que já ganhou três prêmios PublishNews e soma 6 milhões de livros vendidos.

Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem 7.3 milhões de seguidores no Facebook, 3.7 milhões de seguidores no Instagram, 2.6 milhões de pessoas inscritas em seu canal do YouTube, 692 mil seguidores no Twitter e 221 mil em seu canal Vevo. Seu portal, www.padrereginaldomanzotti.org.br, recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

