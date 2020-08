A pandemia enfrentada com trabalho e transparência

Macatuba, município de 17 mil habitantes, localizado no pólo sucro-alcooleiro do centro de São Paulo, acaba de receber, do Governo Federal, verba de R$ 210 mil destinada ao enfrentamento da pandemia da Covid 19. E anuncia sua transferência direta a três entidades sociais e à Secretaria Municipal de Assistência Social. O dinheiro será aplicado no reforço protéico dos alimentos à população assistida pelas entidades (a Apae, um abrigo de crianças e um asilo de idosos). A parte que ficará na secretaria municipal (R$ 60 mil) será para atendimento geral à população. A informação foi transmitida pelos meios locais e regionais de comunicação e na pagina de transparência do município, na internet, como forma de todos saberem da disponibilidade. O prefeito Marcos Olivato tem dito que tão importante quanto ter os recursos é a população saber de sua existência para, a partir daí, procurar pelos serviços de sua necessidade.

Desde o começo da pandemia, os macatubenses estão mobilizados. A Santa Casa possui sete respiradores para socorro a pacientes acometidos da síndrome respiratória aguda (SARS) mas, pelo relatório epidemiológico do último dia 9, não havia nenhum internado. A cidade registrou, até agora, 476 casos de Covid 19 e , destes, 451 já estão curados, 21 se encontram em isolamento domiciliar e 4 foram a óbito. Apesar desses números considerados positivos, toda a comunidade está mobilizada através de medidas de prevenção e do atendimento e encaminhamento dos casos suspeitos tanto de forma presencial quanto pelo whatsapp das unidades municipais de saúde.

Embora lamente as quatro mortes ocorridas, a pequena Macatuba luta e vence a pandemia. E com atitudes como essa de repassar os recursos federais a quem pode efetivamente atender aos necessitados, dá exemplo de boa administração para centenas de prefeituras e até para governos estaduais que, com populações e infectados em maior número, não conseguiram agir com transparência no emprego dos recursos recebidos e, em alguns casos, caíram na tentação do desumano desvio de finalidade do dinheiro destinado a socorrer o povo atacado pelo vírus letal.

esse tema aos leitores como o testemunho de que nem tudo está perdido e que as boas ações também merecem destaque nesse universo que, por razões óbvias, presta mais atenção no malfeito. Também uma razão pessoal me motiva. Macatuba é minha terra natal. Mesmo tendo de lá saído ainda na infância, mantenho raízes, familiares e bons amigos-conterrâneos e os visito sempre que possível. Por certo existem Brasil afora outras ilhas de simplicidade e acerto. Mas a que conheço é a minha Macatuba, de que me orgulho...