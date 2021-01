A terra ficou “mais fria”

O momento atípico, que a humanidade está vivenciando, nos leva a concluir que a planeta Azul ficou “mais frio”...de calor humano.

Senão vejamos...escritório em casa (home office), compras online, educação a distância, telemedicina, pagamentos de contas via PIX, espetáculos culturais em live, entregas delivery, vídeo conferências, jogos esportivos sem torcidas, cultos religiosos pela TV. tudo graças aos fascinantes e irresistíveis recursos disponíveis na INFOVIA...sem sequer “um aperto de mão”.

Numa de nossas viagens pelo estado de Santa Catarina, prestando consultoria em Gestão da Qualidade para o 2º Batalhão da Polícia Militar de Chapecó, ouvimos a seguinte frase : “a tecnologia aproximou as distâncias e distanciou as proximidades”, o que nos levou a uma reflexão mais atenta sobre o tema.

O espetacular avanço da tecnologia trouxe inúmeros benefícios para a humanidade, invadindo todos os segmentos: familiar, científico, social cultural, religioso, empresarial, político, etc., mas afastou o convívio humano, agravado nestes últimos tempos pela desafiante pandemia.

Esse desenvolvimento pode ser acompanhado tendo como cenário o maior espetáculo da Terra - as olimpíadas.

A primeira olimpíada, dos tempos modernos, foi realizada em Atenas (1896) e a tecnologia da época era o telégrafo. Paris (1924), rádio. Berlim (1936), cinema. Helsinque (1952), placares eletrônicos. Roma (1960), televisão e telex. Tóquio (1964), cronômetros eletrônicos e células fotoelétricas. Munique (1972), transmissão de TV via satélite e em cores. Seul (1988), fax. Atlanta (1996), telefone celular. A partir de Sydney,(2000), a novidade foi a sedutora Internet. Ela ditou um novo estilo de relações nos segmentos de todos os portes e no cotidiano de cada um de nós.

Qual será a inovação tecnológica que será usada na transmissão dos próximos Jogos Olímpicos, que ninguém tem certeza quando serão realizados?

Creio que, apesar dos bem-vindos, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, iPad, Telegram e tantos outros aplicativos da Tecnologia da Informação (TI) já disponível, nenhum “futurólogo de plantão” se arriscará a responder essa pergunta.

Apesar de todos os benefícios que as Redes Sociais nos proporcionam, há um evidente descompasso entre o progresso material do mundo e a melhoria das relações interpessoais, no nosso cotidiano.

O “Calcanhar de Aquiles” da Tecnologia da Informação (TI) é, sem dúvida, o abismo existente entre a ilha de ricos e o oceano de pobres, chaga social da humanidade, que ela não consegue minimizar.

Que a bem-vinda tecnologia seja sempre coadjuvante em nosso intercâmbio de informações e experiências, deixando para as nossas relações interpessoais -“ao vivo e a cores”, (quando possível) - o privilegiado papel de protagonista.

Deixamos uma pergunta: nós, os humanos, o que podemos fazer para deixar o mundo melhor?

Concluímos com a seguinte reflexão, recebida recentemente: “ Doutor! Não levanto a cabeça, rio sozinho, não converso com as pessoas, falam comigo e não dou atenção... O que eu tenho Doutor? Um Smartphone...