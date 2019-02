As mudanças nos fazem crescer

A vida é marcada por novidades. Na medida em que vivemos, deparamo-nos cotidianamente com inúmeras descobertas. Em determinados momentos, as novidades são ruins, em outros, são boas, mas, querendo ou não, o “novo” sempre vem, e mudanças sempre acontecem.

Alguém que vai embora, um emprego que se perde, um amor que se vai . A vida nos reserva muitas surpresas e, por meio delas, podemos sempre crescer.

Existem mudanças que podem ser positivas, outras são necessárias. Quando rompemos com o medo, e assumimos com humildade a graça de não sermos sabedores do futuro, podemos ser extremamente formados pelo mistério, o qual, aos poucos vai se revelando, desvelando nossa verdade e acrescentando àquilo que somos.

O “novo”, as mudanças, as perdas revelam aquilo que somos, pois, à medida que vamos reagindo diante de cada nova situação, vamos descobrindo novas áreas de nós mesmos, e podemos compreender um pouco mais quem nós somos.

Cada tempo novo, cada situação nova na vida, é um momento privilegiado para descobrir-se no “melhor e no pior”, nas fraquezas e nas virtudes.

Não existe crescimento sem autoconhecimento. Por isso, não podemos temer o “novo”, porque quando o vivemos bem, deixando as coisas acontecerem ao seu tempo, crescemos significativamente na compreensão do mistério que somos nós.

Não fugir de si mesmo e de algumas mudanças necessárias é um caminho de cura e maturidade. Enfrentar-se, com humildade e paciência, diante das próprias limitações, significa preparar o caminho para a virtude.

A felicidade habita no coração, o qual, lentamente, torna-se livre, natural e sem ilusões a respeito de si e da vida.

Não tema o “novo”, as mudanças, enfim, não tema descobrir-se. Permita que a vida lhe ensine a aceitar-se e amar aquilo que você realmente é, desprendendo-se de ilusões e de idealizações irreais.

Quando começamos a nos compreender, alcançamos a capacidade de transformar “invernos” em belíssimas “primaveras”. Faça essa experiência!