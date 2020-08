As pessoas não fracassam. Elas desistem

Quem nunca passou por um momento de dificuldade e diversidade na vida? Independentemente de estarmos vivendo em um momento de pandemia, onde por muitas vezes nos vemos em situações que parecem não ter saída, gostaria de dizer que sempre é tempo de mudar e transformar sua vida para melhor. Sabendo usar sua inteligência emocional, é possível ter prosperidade financeira e equilíbrio emocional.

As pessoas não atingem o sucesso com facilidade, mas, para chegarem lá, performam como verdadeiras campeãs. O segredo de grandes empresários e empreendedores para alcançar o topo é foco, inteligência emocional e alta produtividade.

Eu tomei a decisão em minha vida de empreender. Nunca foi fácil. Nasci em uma família humilde, mas nunca me vitimizei. Hoje, tenho muita gratidão por ter me tornado uma das mais influentes empreendedoras no Brasil, você sabia disso? Tudo, porque a empresa NEODENT, a qual fui proprietária, conquistou o mercado e em apenas 15 anos tornou-se líder nacional em seu segmento, sendo fortemente reconhecida pela qualidade de seus produtos e serviços. Esse sucesso atraiu olhares de investidores estrangeiros e em 2015 vendi parte da empresa para o Grupo Suíço Straumann – líder mundial na Implantodontia mundial.

Com espírito empreendedor e por acreditar na promoção da educação, o qual acredito ser o maior agente das mudanças e do desenvolvimento do país, passei a fazer parte do Instituto Sou 1 Campeão - ao lado dos meus sócios Mamá Brito e Rogério Minotouro, - que nasceu para ser uma ferramenta para quem busca por uma performance avassaladora, com disciplina e dedicação. Modificar a vida de pessoas que procuram transformar dificuldades e diversidades em realização se tonou a minha missão.

No Instituto, os alunos podem aprender sobre desempenho físico, prosperidade financeira e equilíbrio emocional, ou seja, um tripé do conhecimento como o caminho completo e necessário para executarem planos de vida e de negócios. Além disso, compartilhamos histórias reais de superação para motivar os alunos a investirem em si próprio, pois acreditamos piamente que nunca é tarde para alcançar seus objetivos.

Por isso eu te pergunto: você vive a vida que sempre sonhou? Para começar uma transformação, conforme mencionei antes, é preciso ter foco e determinação. E sabe por quê? Todos os dias somos cercados de coisas e pessoas que nos tiram desse foco e nos distanciam de nossas conquistas. Tenha certeza de que a pandemia atual é só mais uma delas. Ter foco é saber dizer não para tudo aquilo que nos distrai. É abrir mão até mesmo daquilo que gostamos, mas que no momento não está nos deixando seguir em frente.

É preciso que você aprenda a usar sua inteligência emocional a seu favor, e sabendo fazer isso, estimular seus pensamentos e autoanálise para perceber que você merece tudo aquilo que deseja. Esse é o início de uma mudança de hábitos, pensamentos, comunicação e até mesmo do seu lado empreendedor.

O sucesso é uma decisão. É preciso aprender a separar o caminho do fracassado com o do campeão. A diferença está naquele que levanta da cadeira todos os dias para sonhar e lutar, eu fiz isso a minha vida inteira, sem preguiça. Aprenda uma coisa: as pessoas não fracassam, elas desistem. E as crenças que te limitam, não definem seu futuro.

Clemilda Thomé - Nascida em 1954, na Cidade de Sapopemba, interior do Paraná, filha de pais agricultores, se tornou uma das mais influentes empresárias no Brasil ao vender sua empresa NEODENT para uma multinacional suíça. Hoje, é uma das mulheres de negócio mais influentes do país. Participa ativamente da gestão de suas empresas, juntamente com seus filhos, no Conselho de Administração da holding DSS Importação e Exportação, mas tem como seu maior legado, a promoção da educação, que ela acredita ser o maior agente das mudanças e desenvolvimento do país. Exatamente por esse foco, Clemilda, faz parte do Instituto Sou 1 Campeão que oferece cursos voltados para performance física, prosperidade financeira e equilíbrio emocional, ao lado do Treinador Comportamental Mama Brito e do ídolo do MMA mundial Rogério Minotouro. Um dos únicos institutos capacitados para oferecer esse tripé do conhecimento como o caminho completo e necessário para ajudar pessoas a executarem planos de vida e de negócios.