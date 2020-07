Caso da vaquinha e a pandemia: uma reflexão para os empreendedores

Ainda na época da minha segunda graduação, conheci uma estória que tem uma relação direta com o que estamos vivendo nesse momento: trata-se do caso da vaquinha.

Antes, contudo, quero pedir desculpas ao autor da obra por não o citar aqui e vou explicar a razão: não consigo lembrar o seu nome. Fiz até pesquisas, mas nada encontrei. Se alguém conhecer a estória e souber o nome do autor, peço que me informe.

Creio que você está curioso para conhecer o caso, não é mesmo? Então vamos a ele. De uma maneira reduzida, a estória relata o seguinte caso:

Um mestre e seu discípulo faziam as suas andanças espalhando sabedoria pelo mundo. Chegaram em uma região muito pobre. Nela só havia uma família, igualmente pobre. O mestre perguntou ao proprietário do local, como eles sobreviviam. E assim, soube que no local havia uma vaquinha que produzia três litros de leite por dia. Um desses litros era direcionada ao consumo da família e os outros dois, trocados por mantimentos em uma cidade próxima.

Ao saírem, e sem que o dono da vaquinha soubesse, o mestre mandou o seu discípulo empurrar o animal em um precipício e esse assim o fez, e seguiram o caminho. Os anos passavam, mas o discípulo não se perdoava pelo ato que tinha cometido. E assim, resolveu voltar ao local para pedir desculpas à família. Chegando lá, encontrou tudo diferente: uma bela casa muito bem mobiliada, com jardim, carro na garagem, pessoas bem alimentadas e bem vestidas. Surpreso, o discípulo perguntou o que tinha acontecido e soube que, com a morte da vaquinha, eles procuraram novas atividades e isso trouxe o progresso da família.

Fiquei pensando nessa estória e me questionei: será que o Corona vírus não pode ser o tal “mestre” que está “matando” a nossa vaquinha, ou seja, o nosso negócio? Será que não estamos sendo obrigados a sairmos da zona de conforto que estávamos? É possível fazer essa relação?

Observo que as empresas que se reinventaram, em tão pouco espaço de tempo, são aquelas que efetivamente estão conseguindo não apenas sobreviver: algumas estão até conseguindo crescer!

Isso comprova que o agora pode ser uma grande oportunidade de crescermos. Busco sempre encontrar algo positivo nas mais difíceis experiências que vivo. Assim, penso que é o momento de nós nos reinventarmos. De fazermos um novo começo. Um começo estruturado, adequado ao novo momento.

Com todo o respeito às pessoas que foram vítimas deste vírus e aos seus familiares, quis trazer essa reflexão. O meu intuito é tão somente tentar ajudar os empresários a mudarem um pouco o foco. A encorajá-los a encontrar algo positivo, pelo menos no lado profissional, em situação tão delicada, como essa que estamos vivendo no momento.

Espero que assim eu seja entendido e que a cura chegue rapidamente.