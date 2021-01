Concordo com o nosso Presidente que a situação é realmente muito grave 

Por isso estamos colocando novamente nossa disposição de ajudar o nosso Presidente Bolsonaro e o nosso Congresso nacional para ajudar a tirar o Brasil do buraco econômico em que se encontra, colocando toda nosso Foco, Forca e Fé para ajudar na aprovação da tão necessária e imprescindível Reforma Tributária que está contida na PEC 110/2019 do Senado da Republica, que é relatada pelo Senador Roberto Rocha, e também a PEC 293-A/2004 da Camara dos Deputados que tem o mesmo teor, ambas se encontram com seus relatórios prontos para serem votadas. Que fique bem claro que a nossa contribuição será Patriótica, voluntaria e gratuita. Estamos colocando a disposição 33 anos de estudos práticos, a nossa exitosa experiência que obtivemos na elaboração, discussão e aprovação em 2006 do Projeto de Lei Complementar 123/2006 - conhecido como SuperSimples e MEI, que beneficia hoje 6 milhões de Pequenos Empresários, 9 milhões de Autônomos e 55% do Trabalhadores Brasileiros com Carteira assinadas.

Entre 2011 a 2020 tivemos a pior década econômica da história do Brasil com ZERO de crescimento do PIB, enquanto que os nossos concorrentes Emergentes cresceram 90%.

Nos últimos 6 anos (2015 a 2020)a situação ficou pior ainda, com queda no PIB de 10%.

E o coitado do ano 2021 começou com esta herança maldita.

Mas como para tudo tem solução:

Vamos fazer a tarefa básica de casa, uma Reforma Tributária completa com uma simplificado radical dos Impostos, com a implantação de Tecnologia 5.0 na cobrança do Imposto Único - IBS e com uma diminuição radical da carga Tributaria sobre os pobres, pondo fim a regressividade.

Sem a REFORMA TRIBUTÁRIA o Brasil continuará quebrado.

Com ela aprovada e implantada o Brasil vai reinaugurar uma nova era de prosperidade, com crescimento Sustentado e inclusão social perene.

Estou no aguardo da convocação!

Abraços Fraternos e Reformistas

Luiz Carlos Hauly - Economista e Tributarista