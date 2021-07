Férias escolares e pandemia

Em meio a tantos desafios que os pais e avós têm enfrentado nesse tempo de pandemia, um deles é encontrar alternativas para preencher a vida das crianças de maneira lúdica e saudável durante as férias escolares. O desafio é maior ainda quando somente as crianças estão de férias, e você tem que conciliar sua agenda de trabalho e o lazer, tão essencial para elas.

Nessa hora, seja qual for a sua profissão, você precisa recorrer às recomendações de profissionais da psicologia, pedagogia e pediatria, além da boa intuição própria de pais e avós. Só assim, é possível encontrar o equilíbrio, para estar presente na hora que se faz necessária sua presença e estruturar algumas atividades que as crianças possam fazer sozinhas, de acordo com a idade. Sem deixar de monitorar os riscos de cada brincadeira, principalmente para as crianças menores.

Como avô de duas netas superativas, uma de 15 anos que acompanho de perto e uma de 4 anos que visito regularmente, recomendo que os pais procurem referências de brincadeiras para crianças em sites especializados que têm ótimas ideias e experiências. Também podem e devem proporcionar tempo de leitura, tempo para assistir filmes, sempre com criatividade e paciência, conforme a idade requer.

Para essas férias escolares em tempo de pandemia, sem poder programar grandes viagens ou passeios, uma alternativa viável é descobrir e explorar peculiaridades da sua cidade e região, visitando parques e espaços públicos de lazer ao ar livre, sempre obedecendo às normas sanitárias. Ao visitar praças e parques, observem juntos detalhes da natureza, como formato das árvores, cores e perfumes das flores, espécies e cantos de pássaros.

Também é uma alternativa para aproveitar o tempo com as crianças, promover antigos hábitos como pular corda, brincar de roda com músicas regionais, para garantir entretenimento mesmo em casa, utilizando varandas, quintais e jardins.

Outra boa dica para passar férias agradáveis em casa é cozinhar com elas. Com os devidos cuidados, a cozinha é um ótimo espaço de diversão e aprendizagem. As crianças adoram ajudar a fazer bolos, biscoitos, tortas, pães… Além de aprender sobre a transformação dos materiais, a culinária ensina matemática (quantidades), leitura e interpretação do texto (receitas).

Todo esforço criativo para proporcionar boas férias, evitando a superexposição das crianças às telas de aparelhos eletrônicos, é válido, afinal, todos nós precisamos manter a saúde física e mental!