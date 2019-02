Flávio Arns discorda da Rede e não fará oposição a Bolsonaro

O senador Flavio Arns (Rede-PR) disse ontem, 5, discordar do seu partido e vai apoiar o governo do presidente Jair Bolsonaro. "Gostaria de manifestar minha discordância em relação ao último parágrafo da nota emitida neste domingo, 3, pela Rede, especificamente sobre o trecho que diz que atuará como “oposição democrática e firme contra o governo Bolsonaro” no Congresso Nacional", disse Arns em nota nas redes sociais.

Arns disse ainda que país vive um momento de grande expectativa no cenário político. Um novo momento, segundo ele, que exige total transparência e tomada de posicionamentos. "Tenho manifestado, desde o resultado das eleições presidenciais, que minha postura no Senado não será de oposição ou situação, mas sim de posição a favor do Brasil", adiantou.

"Ressalto que não participei das discussões que resultaram na decisão tomada pela Executiva da Rede e que, em todos os momentos, tenho manifestado esse posicionamento aos colegas de bancada, ao partido e a toda a sociedade", completa a nota do senador paranaense.

Leia a seguir a íntegra da nota

Estamos vivendo um momento de grande expectativa no cenário político nacional. Um novo momento, que exige total transparência e tomada de posicionamentos. Tenho manifestado, desde o resultado das eleições presidenciais, que minha postura no Senado Federal não será de oposição ou situação, mas sim de posição a favor do Brasil.

Neste sentido, gostaria de manifestar minha discordância em relação ao último parágrafo da nota emitida neste domingo (03/02) pela REDE, especificamente sobre o trecho que diz que atuará como “oposição democrática e firme contra o governo Bolsonaro” no Congresso Nacional.

Ressalto que não participei das discussões que resultaram na decisão tomada pela Executiva da REDE e que, em todos os momentos, tenho manifestado esse posicionamento aos colegas de bancada, ao partido e a toda a sociedade.

(Senador Flávio Arns)