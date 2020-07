Inspiração para os tempos difíceis

Vivemos tempos difíceis: pandemia, notícias falsas, narrativas alarmistas e pseudociência, travestida de ciência. Diante desse cenário, precisamos nos reinventar, diariamente, buscar o autoaperfeiçoamento, como ser humano, e buscar também uma maneira de enfrentar os empecilhos que se apresentam no cotidiano. Pus-me a procurar, na nossa história, um ídolo brasileiro capaz de inspirar determinação, força, coragem e orgulho de ser brasileiro aos cidadãos brasileiros. Regressei aos anos 1990 e me deparei com um dos maiores ídolos do esporte mundial: Ayrton Senna. Ainda que ele tenha partido cedo demais, no dia 1° de maio de 1994, ele deixou muitos ensinamentos e bons exemplos aos brasileiros.

Ayrton Senna, nosso eterno tri-campeão mundial de Fórmula 1, enfrentou os mais variados empecilhos até se sagrar como o maior nome do automobilismo mundial. Certa vez, em função das perseguições e das punições injustas, impostas pelo presidente da Federação Internacional de Automobilismo – Jean-Marie Balestre – Senna chegou a cogitar a possibilidade de abandonar o grande sonho de ser piloto de Fórmula 1. Entretanto, Senna recuperou o fôlego, diante dos dias difíceis, e, com determinação e coragem, calou todos aqueles que agiam para que ele não progredisse na carreira como piloto. Ainda que não sejamos pilotos de Fórmula 1, podemos nos inspirar na força e na determinação de Senna para enfrentar nossos dias difíceis. Diante da pandemia, do distanciamento social e, até mesmo, do desemprego, precisamos reunir nossas habilidades, independente da área de atuação, e lutar para sermos os melhores naquilo que nos propomos a fazer. Isso porque todas as áreas necessitam de profissionais com garra, com determinação e com vontade de vencer as dificuldades.

Assim como Senna lutou contra as adversidades, precisamos diariamente laborar para aperfeiçoar as nossas habilidades individuais, independente da nossa esfera de atuação. Se me perguntassem qual é a habilidade que os brasileiros, em geral, precisam aperfeiçoar urgentemente, eu responderia que a população necessita desenvolver e/ou aprimorar, o mais rápido possível, o hábito da leitura. Isso porque é inadmissível que o cidadão brasileiro se torne escravo da falta de ânimo, por exemplo. Quem lê pouco (ou nada lê) enxerga o mundo apenas pelos olhos dos outros. Além disso, nada questiona e, sem perceber, frequentemente, renuncia a própria liberdade em razão da falta de conhecimento. Claro que muitos cidadãos, infelizmente, não têm a oportunidade de desenvolver o hábito da leitura. Entretanto, se estás aqui nessa nossa conversa, tens a possibilidade de aperfeiçoar o referido hábito. Não só leia, mas também incentive outras pessoas a desenvolverem o hábito da leitura também. É uma questão de treinamento mental. Como sempre afirmou Senna, precisamos treinar a nossa mente para fazer o que a gente quer, não o que ela quer.

Diante de tempos difíceis, faz-se necessário que tenhamos persistência, coragem e determinação para buscar o nosso aperfeiçoamento como ser humano. Tal como buscou Ayrton Senna durante toda a vida. Tanto que é lembrado, como uma lenda, até os dias atuais. Que possamos nos inspirar nos ensinamentos e nos bons valores deixados pelo nosso eterno tri-campeão mundial de Fórmula 1. Além disso, que consigamos enfrentar os empecilhos do cotidiano, assim como Senna enfrentou todas as dificuldades que apareceram no caminho dele. Por fim, deixo uma mensagem que Senna direcionou aos cidadãos brasileiros: “Seja quem você for, independente da posição que você tiver na vida, em um nível altíssimo ou um nível mais baixo social, tenha sempre como meta muita força e determinação. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá, de alguma maneira, você chega lá”.