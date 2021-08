INSS anuncia início do pente fino para este mês

Pente Fino é o nome dado ao mutirão de revisão nos benefícios por incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) realizado pelo INSS.

É comum os segurados do INSS ficarem extremamente preocupados com o pente-fino, tendo em vista que eles podem acabar tendo o benefício suspenso, porém a melhor maneira de se lidar com esta revisão é se atentar as suas condições e cumprir suas exigências.

Desde 30 de junho de 2021, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar cartas para os segurados. Para o mês de agosto, o novo pente-fino será direcionado aos segurados que recebem benefícios por incapacidade temporária (auxílio-doença) que não possuem data de cessação do benefício, ou ainda, que estão há mais de seis meses sem passar pela perícia médica.

Todo beneficiário que vier a receber ou que já tenha recebido um comunicado do INSS convocando para perícia, seja através de carta, e-mail, pelo Meu INSS ou ainda pelo banco, possui o prazo máximo de 30 dias para realizar o agendamento da perícia de modo a evitar ter o benefício suspenso.

Atenção! As convocações serão preferencialmente através de carta. Desta forma, os segurados precisam se atentar ao endereço cadastrado no INSS, pois, caso tenham mudado e não alteraram a informação na Previdência Social, podem não receber o comunicado, e, portanto, não responder a convocação em tempo hábil, o que poderá levar a suspensão do benefício.

Destaca-se que o segurado que vier a ser convocado para a realização de uma nova perícia, poderá realizar o agendamento por meio dos canais de atendimento do INSS, sendo eles através da plataforma “Meu INSS”, ou ainda pela central telefônica 135.

Agendamento da perícia pela plataforma MEU INSS (O segurado pode acessar o site gov.br/meuinss ou ainda o aplicativo “MEU INSS”)

 No menu principal acessar o tópico Agendar Perícia ;

 Em seguida, clicar em perícia inicial;

 Verifique suas informações pessoais e previdenciárias e confirme.

Agendamento pelo Telefone

O agendamento pode ser realizado pela central telefônica do INSS 135 de segunda a sábado das 7h às 21h.

É imprescindível que o segurado compareça a perícia com toda documentação de identificação pessoal, bem como a documentação que comprove o direito ao recebimento do benefício, como atestado médico, laudos, exames, dentre outros.

Por fim, o resultado da perícia estará disponível na plataforma MEU INSS. Ao realizar a consulta o segurado pode verificar as informações sobre a análise na opção “Laudos Médicos”.

A revisão dos benefícios por incapacidade temporária segue até dezembro, quando todas as convocações já devem ter sido expedidas.

Ana Rita da Silva Vieira, Advogada – Londrina – Pr.