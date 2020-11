Manipulação ou inocência?

Não é a primeira vez que o mundo é contaminado com um vírus que provocou pandemias de toda a sorte, dizimando muitas vidas por irresponsabilidade de quem tem certa obrigação com a preservação da vida. A China responsável pelas mais graves disseminações de vidas microscópicas nocivas ao ser humano, com um governo ditatorial mostra seus líderes ofendidos por serem acusados de manipuladores e pelo conhecimento de todos tudo que os chineses fazem, invariavelmente, sempre existe o interesse econômico.

Temos um exemplo bem frisante aqui entre nossos hermanos argentinos com gestão nacional comprometida com o sistema governamental chinês já entregou boa parcela de empresas completamente endividadas e o povo refém das barbaridades vem passando dificuldades de toda sorte. Junto com o advento do COVID-19, pessoas de vários estados brasileiros receberam correspondência chinesa, com sementes de criação duvidosa e, mais uma vez, os mandatários daquele país estão tentando jogar a culpa nas mãos de outros, afirmando claramente de que o Correio daquele país é integrado com a União Postal Universal (UPU), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) que coordena políticas e serviços postais entre as 190 nações e regiões autônomas e o sistema postal internacional. É bom lembrar e esclarecer de que essa organização foi estabelecida pelo Tratado de Berna, em 1874, com sede suntuosa em Berna, capital da Suíça, sendo a segunda mais antiga, depois da União Internacional de Telecomunicações, e tem como missão coordenar políticas e serviços postais integradas com diferentes países membros, sem interferir em suas políticas internas dentro dos estados. Desta forma, cada administração postal é livre para definir como distribuir suas correspondências.

Para explicar com maior clareza, não obstante os chineses – de acordo com especialistas da área científica – terem manipulado esse vírus mortal em laboratório que dizimou pessoas saudáveis em todo o planeta, agora enviaram esses pequenos envelopes plásticos com sementes, pelo que se pode observar também manipulado em laboratório, não se sabem a finalidade ainda, que pode contaminar o rico solo do Brasil que, sem dúvida é o maior celeiro de alimentos do mundo e que dependendo desta infestação ser comprometido com sua produção. Um fato de vital importância apenas para elucidar algumas respostas, o jornal americano The Washington Post havia alertado em 2018 para a suposta falta de segurança do Instituto de Virologia de Wuhan, na China e que poderia surgir uma pandemia semelhante ao surto da SARS, outra contaminação mortal.

A pergunta que não quer calar. Os chineses manipularam ou são inocentes?