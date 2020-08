Mens@gem para você

O titulo acima pertence ao filme estrelado por Tom Hanks e Meg Ryan que, via Internet, passam a vivenciar um relacionamento virtual porém, a história tem como cenário o mundo de negócios, deixando uma exemplar lição sobre competitividade. Vale a pena assistir pelas duas motivações: romance e empreendedorismo. Poderíamos resumir o enredo como... não somos desmancha-prazeres – busque o filme.

A dança da liderança, no mundo dos negócios, faz parte dos negócios do mundo. Estudos e pesquisas revelam que um significativo número de empresas, que dominaram o mercado há algumas décadas, não ostentam mais a privilegiada posição no ranking "dos monstros sagrados" da economia mundial. Algumas delas até desapareceram.

No setor bancário, no qual atuamos por uma década, a visibilidade é bem mais evidente.

A eficácia e a eficiência encontram-se num conjunto de fatores que geram a excelência em gestão, que pode ser resumidos em 7Ms: mercado, método, meio ambiente, medição, material, máquinas e mão-de-obra, este chamado por nós de "cabeças-de-obra".

Os caçadores de talentos têm “garimpado” no mercado de trabalho, profissionais com conduta ética, sólida formação científica e técnica e competências ecléticas, que podem ser traduzidas por liderar, motivar e comunicar eficazmente.

Apesar das Normas Técnicas de padronizações de procedimentos, que as empresas têm implementado, o desafio reside na comunicação interpessoal, pois cada relacionamento é único, é singular. O sorriso ainda é a distância mais curta entre duas pessoas.

Assim como a invenção da imprensa, a Internet provocou uma gigantesca revolução, consolidando a globalização dos meios de comunicação.

Estamos convencidos de que, em determinadas circunstâncias, a tecnologia aproximou as distâncias, mas distanciou as proximidades.

A comunicação está para as empresas assim como a corrente sanguínea está para o organismo humano. Qualquer falha pode provocar o que denominamos de "AVC organizacional". Ele pode ser fatal ou deixar marcas indeléveis para a imagem da empresa.

Investimentos em melhoria contínua de processos fazem parte da vantagem competitiva, porém além de atender as necessidades dos consumidores, é preciso superar as suas expectativas, encantando-os, como apregoava Peter Drucker (1934-2005).

Excelência no atendimento aos clientes, e no relacionamento com os não clientes, pode ser o diferencial da empresa, já que a tecnologia está deixando os produtos (da mesma linha) cada vez mais parecidos. Esta constatação nos leva a crer que "marketing não é uma batalha de produtos, mas sim uma guerra de percepção".

Nos serviços públicos, com raras e honrosas exceções, o atendimento à população é, no mínimo, desrespeitoso. Os exemplos estão aí, principalmente na saúde pública.

O sucesso do SACC – sistema de aprimoramento contínuo da comunicação – exige transparência no intercâmbio de informações e experiências com os clientes, fornecedores, com a comunidade e com os "clientes-internos", ou seja, os funcionários.

Como exemplo de sucesso empresarial, indicamos mais um filme. Em Bagdá Café aparece um casal, que ao fazer turismo nos EUA, se desentende e cada um toma um rumo diferente. A mulher caminha pela estrada e, depois de muito andar, encontra um posto de combustíveis, que se encontrava em acentuada decadência e daí, ela começa a ...é melhor assistir o filme.

Concluímos, para nossa reflexão, que quando o mundo dos negócios achava que tinha todas as respostas...vem o mercado e muda todas as perguntas.

Faustino Vicente – Consultor em Gestão da Qualidade, Professor e Advogado – e-mail: faustino.vicente@uol.com.br – Jundiaí (Terra da Uva) – São Paulo – Brasil