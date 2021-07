Não podemos deixar a corrupção se tornar rotina. É preciso combatê-la sempre

A corrupção no Brasil sempre foi um problema. Não me refiro apenas aos escândalos políticos de repercussão nacional, que já viraram uma espécie de rotina para nós, brasileiros. Há outro tipo: aquela corrupção do dia a dia, que está nos pequenos atos, com a qual infelizmente aprendemos a conviver, mas que não é possível aceitar. A luta contra a corrupção, seja de qual espécie for, é diária e absolutamente necessária.

Acompanhamos neste momento uma grande investigação em relação à conduta do governo federal na gestão da pandemia, crise sanitária sem precedentes que já foi responsável pela morte de mais de 463 mil brasileiros. Num dos tentáculos da discussão, o Tribunal de Contas da União analisa possíveis irregularidades em contratações feitas pelo Distrito Federal no enfrentamento da Covid-19. Tais contratos envolvem a chocante soma de R$ 3 bilhões.

Mas isso não é tudo! Mesmo em plena pandemia, o Ministério da Saúde tentou reformar dois prédios públicos no Rio de Janeiro por quase R$ 30 milhões. Acima de tudo, são contratos sem licitação e autorizadas pelo Superintendente do Ministério do Rio à época. Felizmente, esse atentado às finanças públicas foi revertido.

Recentemente, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) lançou o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que tem como alvo, em um primeiro momento, os gestores de organizações públicas. O objetivo é divulgar falhas e, claro, atos de corrupção. Uma nova esperança para a população brasileira, finalmente.

A histórica corrupção fere o povo brasileiro, não apenas financeiramente mas também moralmente. Seria muito pensar em usar os bilhões de reais da corrupção em projetos sociais ou até mesmo em aumento no valor do auxílio emergencial? É desanimador acompanhar um caso atrás do outro. O pior é que para muitos políticos não há nada de errado. Mais do que isso, eles preferem mudar o foco das denúncias e perseguir os servidores públicos.

Sonhamos com um dia em que o Brasil seja um país diferente. Já tivemos sucesso antes com a Lava Jato. Fico na torcida para que não sejamos condenados a outras décadas de corrupção. Este é o mal que precisa ser combatido e vencido de uma vez por todas.