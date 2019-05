Dia 5 de maio é o Dia da Língua Portuguesa. Esta data celebra a importância cultural e histórica da língua portuguesa para toda a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Se pensarmos na beleza e na importância da nossa língua portuguesa, temos tudo a comemorar. O português é falado por mais de 280 milhões de pessoas no mundo. É a quinta língua mais falada no mundo, a terceira mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul da Terra. E é a língua que tem a palavra “saudade”, nascida em Portugal, nosso avozinho.

O português falado e escrito no Brasil, que veio com os colonizadores portugueses, recebeu a influência e a contribuição de diversas outras línguas, especialmente do tupi falado pela maioria das nações indígenas espalhadas pelo país, antes da chegada do colonizador, bem como do idioma ioruba dos povos africanos que para cá foram trazidos como escravos. Foi um longo processo que se estendeu ao longo de quase quatro séculos. Mas não foram só as influências africanas e indígenas que ajudaram a moldar o português do Brasil. No século 19, nossa língua também foi influenciada pelo francês, falado pela elite do país. Já no início do século 20, vieram as contribuições dos imigrantes, como dos italianos, que se estabeleceram nas regiões Sudeste e Sul. Daí as diferenças que existem entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Mas é a influência do inglês que se faz sentir mais nas últimas décadas. A língua portuguesa originou-se do latim, o idioma que o Império Romano difundiu por todo o continente europeu por volta do século 3 a.C. E o latim já havia sofrido influência do grego.

Então, comemoramos a nossa língua portuguesa, nosso maior patrimônio. Mas nós também a comemoramos no dia 21 de maio, consagrado como o Dia da Língua Nacional ou da Língua Mãe, que no nosso caso é o português. E viva a Língua Portuguesa!