Nunca se sinta incapaz, porque você é capaz

Você já fez algo que nunca achou que fosse capaz de fazer? Pois é… Comigo isso acontece sempre, porque eu sempre me acho incapaz de fazer um monte de coisas. A verdade é que eu nunca acredito em mim, mas tenho buscado viver a seguinte frase: Se Deus não me desclassifica, por que eu vou me desclassificar?

Baseada nisso, eu me lanço. Para muitas coisas, eu não me escolheria, diria facilmente que não, mas, confiando em Deus, aprendi a dizer ‘sim’.

Não se sinta incapaz

E aí começou uma linda aventura de descoberta de mim mesma, do quanto Deus me abençoa com Seus dons, do quanto Ele me capacita, e eu corro atrás para tentar corresponder. Estou longe do que preciso ser, mas já sei que não sou a mesma.

Então, se você vive essas situações e é tomado por pensamento de que não é capaz, de que não é bonita, não tem talento, pare agora, vá para um espelho e olhe-se com o olhar de Deus, pois Ele, que poderia não acreditar, acredita em você e colocou o Seu Espírito Santo para morar em você.