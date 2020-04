O Dom dos Dons

Cada um sabe onde o seu sapato aperta e, diante do aperto dos nossos calos de cada dia, uns clamam aos céus por justiça, outros por misericórdia.

Os primeiros não sabem direito o que estão pedindo e, os segundos, não tem uma clara nação do que estão querendo.

Eita! Agora sim que melou todo o meio de campo.

Explico-me: os primeiros quando pendem por justiça esquecem-se que essa virtude cardinal [1] corresponde a aplicação do devido senso das proporções que, inevitavelmente, termina atribuindo a cada um aquilo que lhe é devido, inclusive e principalmente para nós mesmos meu irmão. Trocando em dorso (ou em qualquer outro miúdo de sua predileção), você realmente parou pra considerar o que, de fato, lhe é devido?

De mais a mais, até onde sei, o justo, no sentido bíblico da bagaça (Provérbios XXIV; 16), peca sete vezes ao dia e, nossas pessoinhas estão mui distantes de serem justas nesse sentido, não é mesmo?

Se Deus fosse aplicar a Sua justiça, aí meu amigo que o mundo acabaria de vereda [2].

Sim, sei que tem muita gente que acredita ser uma espécie de criatura imaculada, tão pura, tão pura, que imagina poder corrigir a criação e dar uns pitos em Deus por suas “divinas cagadas” e, é claro, sem se esquecer de dar aquela ensaboada naqueles irmãos que a alminha, toda purinha, não morre de amores, exigindo dos infelizes desafetos posturas e atitudes que nem mesmo ela ousa implementar em sua porca vida [3].

Enfim e em resumo, esse tipo de gente não sabe o que está pendido. Não mesmo.

E quanto àqueles que clamam por misericórdia? Bem, nesse quesito parece-me que também há um bocado de confusão, tendo em vista que se confunde com grande frequência um gesto de misericórdia com algo similar a passar a mão na cabeça e deixar as coisas como estão.

Definitivamente, isso não é misericórdia. Pelo contrário. É um gesto de grande insensibilidade. Um ato de crueldade mesmo.

Outra vez, explico-me: misericórdia significa, literalmente, abrir o coração ao miserável; e Deus, que é infinita misericórdia, abre o Seu coração para todos nós a todo o momento [4]. Ou seja: a encrenca está em nós que, miseravelmente, não estamos dispostos a abrirmo-nos para receber o que Ele está nos oferecendo.

Quando Nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra Sua misericórdia Ele não está dizendo que não tem nada de errado com o nosso jeitão pecaminoso de ser, muito menos que Ele aceita nosso modo torto de viver, porque Ele supostamente tolera tudo. Nada disso. Isso é conversa mole do encardido.

Aliás, esse tipo de atitude é produto da mentalidade modernosa que impera nos dias atuais, não o reflexo dos ensinamentos que se fazem presentes no santo Evangelho.

A misericórdia de Deus é expressada no ato de condenar o pecado ao mesmo tempo em que se resgata o pecador de sua prisão, que é o pecado.

É isso que o Verbo divino encarnado nos ensina na passagem da mulher adúltera que seria apedrejada (João VIII; 1-11).

Recapitulemos a história: alguns fariseus queriam a justiça e, como bem sabemos, eles não sabiam o que estavam pedindo; outros e a adúltera queriam que Cristo fosse “bonzinho” e deixa-se pra lá, e estes não tinham noção nenhuma do que estavam querendo. Mas Jesus chamou a todos na chincha, inclusive e principalmente a nós, para a realidade do que Ele quer nos ensinar. Instigou-nos a examinarmos nossa consciência, a nos colocar diante do fundo insubornável de nosso ser [5], e vermos que não estamos com essa bola toda. Nenhum de nós.

Aos que queiram justiça lembrou que eles eram tão pecadores quanto a senhora e que seria apedrejada por eles. Quanto a adúltera, lembrou que ninguém, nem Ele, a condenou, apesar dela ter pecado e, por isso disse “vá e procure não pecar mais”.

O pecado foi reconhecido. Os pecados da adultera e dos presentes que estavam louquinhos para apedreja-la, foram claramente reconhecidos por cada uma das personagens que participavam da cena e todos que ali estavam foram perdoados. Foram perdoados, mas a dolorosa ferida aberta pelo dito cujo continuava presente em seus maculados corações; ferida essa que estava, a partir daquele momento, sendo tratada com o unguento da vergonha [6].

Sim, da vergonha, que é um dom dos céus. Se não nos sentimos envergonhados de nossos pecados, como iremos nos converter? Se apenas vemos o cisco no olho alheio como é que iremos nos livrar da trave que está nos nossos olhos? Se não nos envergonhamos de nossas faltas, grandes ou pequenas, se não nos emendamos [7] e, dessa forma, não nos tornamos capazes de acolher o perdão misericordioso que Deus está a todo o momento nos oferecendo [8], como poderemos tratar as nossas pustulentas feridas que estão em nossa alma?

Sem o dom da vergonha não há arrependimento sincero e, sem isso, não há conversão.

Ah! E como muitas vezes dizemos, orgulhosos, que não nos arrependemos de nada do que fizemos em nossa porca vida. Como dizemos! Dizemos isso porque nos falta o dom da vergonha. Se não nos envergonhamos de quem somos dificilmente acolheremos o gesto curativo do perdão. De mais a mais, uma vida na qual a vergonha seria apenas uma ilustre desconhecida é, com o perdão da palavra, uma vida indigna de ser vivida [9]. E coloca indigna nisso.

Enfim, é isso.

Dartagnan Zanena - dartagnanzanela@gmail.com, escrevinhado em 01 de março de 2020, dia do Beato Miguel Carvalho e companheiros, de São Rosendo e Santo Albino.

