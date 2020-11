O sentimento de vazio não pode ser preenchido pelo álcool

Quando as pessoas se sentem vazias, não é raro buscarem nos copos um meio para tentar se preencherem. É cada vez maior o número de jovens embriagados e alcoólatras. Isso nos faz perguntar: por quê?

Será que não é reflexo de uma vida desorientada, verdadeiramente sem sentido?

Nunca se falou tanto em liberdade individual como atualmente, mas parece que, a cada dia, há muitos que se sentem menos livres. É claro! Álcool não liberta.

O álcool só irá mascarar os sentimentos e o vazio interior

A verdade é que todos somos ocos. Deus nos fez assim para que d’Ele pudesse nos encher. O álcool jamais poderá satisfazer este desejo que temos de pertencer a alguém, de nos entregar. A embriaguez é só uma caricatura daquela verdadeira, causada por Deus, que nos faz tomados de intensa alegria e profunda coragem.

Jesus é Aquele que pode nos fazer experimentar a maior de todas as sensações da vida. Com ele, podemos tocar uma realidade completamente nova, uma que valha, realmente, a pena.

O Messias proclamado pela Igreja Católica é aquele das Escrituras, que ressuscitou dentre os mortos, que curou os enfermos, libertou os cativos, devolveu a vista aos cegos. Ele é o Messias para o qual Deus deu o nome ‘Kyrios’, e O encheu com Seu poder.

O poder que Jesus recebeu do Pai deu-o aos Seus discípulos. É ele quem batiza no Espírito Santo.

Deixe Jesus transformar sua vida

As pessoas têm necessidade de um libertador que as transforme a vida e as salve. Estão, dispostas a crer em Deus, mas no Deus como é apresentado pela Sagrada Escritura, não num Messias transformado em teoria, distante da realidade das pessoas, esvaziado de todos os sinais que o Pai havia dito que o acompanhariam. Essa pessoa é Jesus!

Num mundo marcado pela intensa comunicação, onde as palavras, muitas vezes, são meros instrumentos à disposição do egoísmo, as pessoas não querem só palavras, querem vida e testemunho, querem experimentar.

No dia da ascensão, quando Jesus estava ainda com os discípulos, Ele renovou uma promessa feita por Seu Pai. Disse-lhes que O esperassem. Não era, porém, promessa de livros e teorias. Jesus prometeu-lhes uma experiência, e foi isso que transformou a vida deles.

Basta querer, basta pedir, e essa experiência será sua!

Só em Jesus nossa vida assenta sobre seu verdadeiro sentido. Daí, já não temos necessidade de recorrer a qualquer artifício que possa disfarçar este vazio, exatamente do tamanho de Deus, que existe no coração de cada homem e de cada mulher!

Márcio Mendes - Nascido em Brasília, em 1974, Márcio Mendes é casado e pai de dois filhos. Ex-cadete da Academia da Força Área Brasileira, Mendes é missionário da Comunidade Canção Nova, desde 1994, onde atua em áreas ligadas à comunicação. Teólogo, é autor de vários livros publicados pela Editora Canção Nova, dentre eles ’30 minutos para mudar o seu dia’, um poderoso instrumento de Deus na vida de centenas de milhares de pessoas.