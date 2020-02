O SUS é nosso!

Em 1923, a Lei Eloy Chaves criou as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s) para promover assistência médica a uma parcela dos trabalhadores brasileiros. A referida lei é vista como um embrião do sistema de saúde que temos hoje. Posteriormente, em 1933, Vargas criou o Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAP). A partir do IAP, o Estado passa a ter maior participação no sistema público de saúde. Mais tarde, o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) se tornou o gerenciador dos benefícios socais, enquanto o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) gerenciava as assistências médicas. E, em 1988, por meio da Constituição Federal, nasceu o nosso Sistema Único de Saúde.

Como podemos perceber, o nosso sistema de saúde permanece em constante evolução e aprimoramento. Assim sendo, ainda há aspectos a serem melhorados. Infelizmente, muitos cidadãos passam muito tempo nas filas, aguardando a liberação de leitos, por exemplo. Sem falar na escassez de recursos que prejudica, e muito, o nosso SUS. Quase sempre, nos corredores do Hospital Universitário de Santa Maria, há pacientes sendo atendidos ou aguardando por procedimentos cirúrgicos. Ressalto aqui o trabalho das equipes de saúde que trabalham diariamente para que os pacientes sejam atendidos da melhor maneira possível. O SUS realmente precisa de profissionais dispostos a enfrentar tempestades, se necessário, na busca por dias melhores.

Leitor (a), não quero aqui defender cegamente o nosso Sistema Único de Saúde nem defender qualquer forma de politicagem, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Sei que o nosso SUS precisa ser aprimorado em determinados aspectos. Entretanto, sei também que tal aprimoramento não virá por meio de canalhices de gestores mal intencionados. Leitor (a), hoje escrevo para pedir a tua ajuda na defesa do nosso SUS. Faço tal pedido, porque as engrenagens do SUS não podem parar. Por ano, segundo o relatório de gestão do Ministério da Saúde, são realizados pelo SUS: 117.754 internações, 9.647.928 exames laboratoriais, 2.751.422 consultas, 99.021 procedimentos cirúrgicos e 819.507 procedimentos ambulatoriais. Em razão disso, convido-te a cobrar das nossas autoridades empenho para que o nosso SUS permaneça em constante evolução.

Peço-te, portanto, leitor (a), que não faças parte do grupo que vive para jogar pedras no nosso Sistema Único de Saúde. O SUS é teu, é meu, é nosso. Assim sendo, precisamos lutar contra o sucateamento de um dos nossos bens maiores. Nessa ferrenha luta diária, não podemos nos abdicar da luta pelo nosso SUS. Infelizmente, existem “profissionais” e determinadas “empresas” de saúde que lucram muito, quando o nosso SUS virá motivo de deboche e de piada. Terão de fazer muito mais do que fazem hoje para que consigam desintegrar o nosso Sistema Único de Saúde. Por hoje, peço novamente que ajudes na luta pelo constante aprimoramento do nosso Sistema Único de Saúde.

Anderson Luís Pires Silveira – Estudante de medicina da UFSM - Centro – Santa Maria/RS