Padre Reginaldo Manzotti ensina a receita do sucesso

Sem dúvida ainda são tempos de incertezas, inseguranças e dificuldades diante das consequências da pandemia. Mas também, tempo de esperança, de se reinventar e seguir em frente. A cada ano que começa, nos concentramos em alguns projetos pessoais. Muitas vezes esses projetos não dão certo, não conseguimos ser bem-sucedidos. Qual é a receita do sucesso? O Padre Reginaldo Manzotti te ensina:

A Bíblia tem uma muito simples e eficaz, que está ao nosso alcance. É Deus falando a Josué e a todos nós: Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a Lei que o meu servo Moisés lhe deu.

Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no Livro da Lei. Estude esse Livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem: “Seja forte e corajoso! Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for!” (Js 1,7-9)

Não comece o ano igual caranguejo, andando para trás. Siga esse programa traçado por Deus:

1º Não se desvie do caminho do Senhor: o caminho do Senhor é o caminho do amor, da justiça, do perdão, do bem, da fé, da comunhão, da fraternidade, da gratidão e da fidelidade. É o caminho de quem não negocia os princípios e os valores do Reino.

2º Estude a Lei: estude a Palavra de Deus dia e noite. “Estudar”. Gosto dessa palavra, que é muito mais que meditar, significa se aprofundar numa matéria que nem sempre é fácil de assimilar. Me lembro das aulas de química e daquela tabela periódica, como era difícil, mas tínhamos que aprender. Assim deve ser com a Palavra de Deus: estudar dia e noite, esmiuçar, aprender e refletir sobre ela.

3º Se esforce para viver de acordo: para ter sucesso, para ter felicidade, para ser uma pessoa realizada, se esforce em viver tudo de acordo com os ensinamentos do Senhor. Isso não deve ser apenas uma intenção, mas um executar como ato de fé. Aceitar ser conduzido por Deus, por meio de Sua Palavra, para saber conduzir a própria vida e ter liderança.

4º Seja forte: é do Senhor que vem a força. Ele te capacitará, como fez com Josué, com a força interior para enfrentar qualquer batalha e ser uma pessoa vitoriosa.

5º Seja uma pessoa corajosa: quando souber do que Deus é capaz de fazer na tua vida, sua coragem aumenta e você se torna capaz de lutar e começar de novo e de novo.

6º Não desanime: o Senhor está no controle de tudo. Confie.

7º Não tenha medo: porque o Senhor está em todos os caminhos, em todos os lugares que você for e tudo correrá bem. Você terá sucesso.

Tudo isso é ordem do Senhor, que requer de cada um de nós um processo de conversão e transformação. Então, deixemos esse mandato do Senhor nortear nosso futuro, construindo o nosso ‘agora’ no ano que começa.

Padre Reginaldo Manzotti - Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

