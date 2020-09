Quer fazer um projeto de vida?

Proponho um novo projeto para você. Um que você seja capaz de cumprir e sentir-se realizado por chegar ao fim com suas vitórias. Vamos lá? Antes de saber o que projetar, você precisa saber as áreas a serem projetadas, pois pode não ser atingindo nenhum objetivo se as metas forem muito amplas.

Inicie seu projeto refletindo sobre as áreas a serem projetadas:

Relacionamento

Como estão suas relações? O que tem gerado desconforto em sua casa? Você tem sido boa mãe, bom pai? Tem corrigido, amado, sendo presença na vida de sua família ? O que pode ser feito para melhorar esses relacionamentos?

Você tem sido um bom filho para seus pais, deixando-os exercer o papel de pais e não querer ser os pais deles? Reflita e determine o que você precisa fazer para melhorar essas relações. Lembre-se de começar com metas pequenas, para não se frustrar no fim do ano, por não ter alcançado seus objetivos.

Por exemplo: Vou tirar 30 minutos do meu dia, que ainda é pouco, para brincar com meus filhos. Brincar é brincar mesmo, desligar-se de tudo, até do celular, e envolver-se na brincadeira com eles.

Vida profissional

Nessa área, a pergunta é: sou feliz e realizada no meu trabalho? Digo trabalho e não profissão, pois há pessoas que são formadas, possuem diploma, graduação, mas não exercem sua função. Isso não deve ser motivo de tristeza, pois o importante é reconhecer a realização naquilo que se propõe a fazer. Se você acha que está estagnado na profissão, questione-se. O que pode fazer para melhorar? Talvez um curso, novos lugares de atuação, até novos desafios como cadastros curriculares em outras instituições, lançar-se em um projeto novo, mudar de cidade se for preciso. Acreditar que é capaz de ser melhor naquilo que se propõe a fazer e se dedicar a isso!

Vida pessoal

Nesse ponto, o olhar deve voltar-se para você! É aqui que entram as dietas, academias, cuidados pessoais e realizações pessoais; e é aqui que mora o perigo, porque, todo ano, muitas pessoas falam que vão emagrecer e não conseguem! Onde está o erro? Não adianta ter o desejo e não se determinar.

Se você quer emagrecer, a primeira coisa que deve ser feita é responder a estas perguntas: Você quer emagrecer? Precisa emagrecer? Para quem quer emagrecer? Quais são os reais motivos? Seja honesto como você mesmo!

Coloque no projeto de vida os passos a serem percorridos para alcançar essa meta e cumpra-os! Vá a uma nutricionista e siga a dieta exatamente como for proposto; vá à academia, todos os dias, e não durma antes de ter feito a atividade física. Disciplina educa!

Vida financeira

Quais são seus problemas financeiros? Reconheça suas limitações financeiras e os bens materiais que deseja adquirir. Se deseja comprar um carro ou trocar o que já tem, abra uma poupança, deposite o máximo que for possível por mês, mas estabeleça uma meta real: 50, 100, 150 reais o que for possível. Seja fiel!

Agora, seu problema são as dívidas? Então, preciso rever os gastos e até mesmo o modo de vida. Pode ser que você viva uma vida que não é compatível ao que ganha. Então, é preciso um ajuste não só financeiro, mas também pessoal.

Talvez sozinho não seja possível vencer essa limitação, portanto, se for preciso, tenha a humildade de pedir ajuda. Não tema! Se preciso for, coloque em seu projeto financeiro a ideia de pedir ajuda a alguém de confiança e que domina essa área.

Espiritual

Como anda seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você se dedica a estar com Ele? Conversa com Deus? Escuta-O? Muitas pessoas reclamam que não escutam Deus, mas se esquecem de que para ouvi-Lo é preciso deixar que o Senhor fale. É preciso tê-Lo como amigo, ser atento a Ele.

Proponha-se a encontrar um horário para estudar a Bíblia, rezar o terço, ir à Missa, jejuar e confessar-se conforme ensina a Igreja. Alimentar a vida espiritual dá ânimo e coragem para vencer todas as demais áreas da vida.

O grande segredo desse projeto de vida é monitorar mensalmente. A cada último dia do mês reveja suas metas, risque aquelas que você já alcançou, marque as que já fazem parte de sua rotina e estão sendo aprimoradas.

Tudo isso nos impulsiona a nos esforçarmos, cada vez mais, para alcançarmos nossos objetivos. Reconhecer nossa evolução funciona como combustível nesta jornada da vida. Tenha coragem! Avalie sua vida! O que precisa melhorar? Retome e caminhe. Deus será o seu sustento! Mas saiba que sem esforço não há vitória e Deus reconhece isso!

Equipe de Colunistas do Formação/Canção Nova