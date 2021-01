Se a janela estiver fechada, espere, pois Deus vai abrir outra

Talvez você esteja sofrendo porque perdeu um emprego ou namorado, mas creia que o Senhor tem coisas melhores para você! Arrume-se, estude, esforce-se para ser uma pessoa melhor, esteja preparado para a bênção que Deus já tem para você.

Se, no entanto, você ficar se lamentando, não conseguirá ver os projetos do Senhor para sua vida. O Pai do Céu o conhece por inteiro e sabe o que é melhor para você, não somente para o agora, mas também para o futuro, e Ele o quer feliz. Então, confie sua vida a Ele, seus sofrimentos, suas perdas, seus sonhos. Ele tem o melhor para você.

Deixe Deus participar da sua vida

O primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento, porque os noivos convidaram Maria e Ele. Então, convide Jesus e Maria para entrar na festa da sua vida, e esteja atento às ordens que o Senhor lhe der, mesmo que sejam custosas.

Quando Jesus pediu para os servos encherem as talhas de água, cada uma tinha 100 a 120 litros! Imagine se eles pensassem: “Esse cara é doido! Faltando vinho, ele quer dar água para o povo? Não vamos encher as talhas”. Assim, o milagre não seria tão grandioso. Portanto, não tenha medo de seguir com empenho as ordens que o Senhor lhe der, pois é através disso que Ele poderá realizar o milagre na sua vida. O vinho bom ficou para o final. Cultive essa esperança no seu coração.