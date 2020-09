Secretárias adotam novo figurino

Cada vez mais, o mercado de trabalho requisita profissionais multitarefa, ou seja, capazes de executar diferentes atividades ao mesmo tempo.

De mandona a meiga, de negra a branca, de principiante a experiente, de “extintor de incêndio” a anjo da guarda, todas as participantes do desfile de milhões de secretárias do mundo todo, conquistaram esse singular lugar nas organizações, públicas e privadas, graças a formação profissional, competências ecléticas e simpatia - triângulo do sucesso.

Durante uma palestra para cerca de trezentas secretárias fomos questionados com várias perguntas, tendo uma delas se destacado pela sua abrangência e profundidade: qual o nosso futuro profissional? Ser uma secretária virtual ou, simplesmente, uma ex-secretária? Legalmente e com todos os méritos, hoje, o termo correto é: Profissional de Secretariado.

Ratificamos o que respondemos no evento, afirmando que grande parte das responsabilidades da profissão é encontrada no Livro dos Provérbios, nas antigas civilizações gregas e egípcias, atribuições que deverão perdurar ao longo dos tempos. Não visualizo a perda de importância da nova roupagem da profissão, a qual transformou-se numa destacada passarela que abre espaço para voos mais altos, dentro das organizações.

Até em filmes como “Uma Secretária de Futuro”, estrela por Melaine Griffith, que interpreta a eficiente, mas exageradamente ambiciosa secretária ou de “Loucuras de Amor” onde, a então estonteante Marilyn Monroe contracenou com o incrível Groucho Marx ou de “Amor Eletrônico” com a excepcional Katerine Hepburn, ou ainda na novela brasileira – A Indomada - com a caricata Mérilu, pode-se encontrar ingredientes especiais, sobre a receita do sucesso em tão atraente profissão.

Observando os requisitos indispensáveis de uma secretária de uma grande empresa transnacional, de um profissional liberal ou de um pequeno empreendimento, concluímos que o essencial resume-se na conduta ética, competência técnica e habilidade eclética.

Com as profundas transformações estruturais e tecnológicas provocadas pela globalização, o futuro destas profissionais continua vinculado ao significado (do latim) original da palavra secretária – secretum – aquela que guarda segredo de outrem – conduzindo-a a uma assessoria executiva, com todas as prerrogativas do cargo. O sucesso na carreira passa, obrigatoriamente, por um cursos específicos de Secretariado e pela participação continuada em eventos e atividades que potencializem o seu talento e, elevem o seu desempenho.

A habilidade na operação dos modernos meios de comunicação eletrônica, com seus processadores de textos, Internet, software dos mais sofisticados, Intranet e outros dispositivos, têm contribuído com o sistema de excelência em gestão das empresas, de todos os portes e segmentos. A fusão de empresas multinacionais evidencia que o domínio do inglês tornou-se obrigatório, mas ser fluente em mais de um idioma, poderá representar a diferença, que fará a diferença, na ascensão da carreira. A busca incessante da redução de custos operacionais tem exigido que uma mesma funcionária atenda a várias Diretorias, ou setores da empresa, desempenhando uma multiplicidade de tarefas, que têm sido facilitadas graças ao cotidiano da mulher, que sempre exigiu dela a tão propalada empregabilidade, mesmo quando o termo não era usual no mercado de trabalho.

Saber aplicar os fundamentos de administração de empresa, estar em sintonia com o planejamento estratégico, primar pelo relacionamento interpessoal com os clientes/fornecedores internos e externos e, principalmente, ter habilidade para lidar com a imprevisibilidade do Chefe, são aviamentos de um figurino que, cada vez mais, ganha silhueta gerencial.

Com a lembrança de que a prioridade zero da Secretária de sucesso é saber, exatamente, o que ela nunca deve fazer, encerramos com o bordão daquela simpática comediante da TV brasileira – “está provado que eu não sou apenas um rostinho bonito, mas que aqui tem muita cuca no lance”.