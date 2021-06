STF fecha os olhos para a corrupção e deixa o caminho livre para a impunidade

As seguidas interferências do Supremo Tribunal Federal (STF) vêm impactando negativamente a vida do país em vários sentidos. Trata-se de um Poder essencial para a manutenção do Brasil, mas os 11 ministros fecham os olhos para determinados casos e escancaram outros, inexplicavelmente. Um entre vários exemplos diz respeito ao ex-presidente e o ocorrido em uma das maiores estatais do país, a Petrobrás.

Já foi provada diversas vezes a ligação do ex-mandatário da nação com corrupção e prejuízos de bilhões. É desanimador ver que o STF decidiu não aceitar as provas apresentadas, por mais evidentes que sejam. Além de inexplicável em si, essa postura abre caminho para a impunidade de um dos episódios mais tristes da história do país.

Felizmente, nem todos deixam se levar pela cegueira ou adoração a quem prejudicou o Brasil de maneira tão avalassadora. Merecemos figuras públicas que lutam contra a corrupção, que não fecham os olhos para uma situação tão clara. Fica a dúvida se é por medo, cegueira ideológica ou adoração. Não importa se é um ex-presidente ou um ex-deputado ou uma pessoa comum. O STF deve estar sempre a serviço da Constituição!

É lamentável que situações como essa ocorram em nosso país, porque diz muito sobre o nosso passado e, infelizmente, sobre o nosso futuro. Posicionando-se assim contra um caso tão claro, o Brasil terá sucesso no combate à corrupção? Como brasileiro, sinto aquele aperto no coração digno de quando temos um sentimento profundo. No caso, o sentimento é um misto de tristeza, frustração e revolta.