Superar a depressão com a fé

Depressão é uma doença cada vez mais comum. Tive a inspiração de partilhar com vocês a história de uma paciente que superou a depressão com tratamento clínico, auxílio do psicólogo e espiritualidade.

Uma senhora me procurou no consultório depois de fazer os exames e percebi a necessidade de fazer uma cirurgia, quando falei para ela, revoltou-se dizendo: por que Deus permitiu? Falei para ela: “a senhora fumou a vida inteira, está gorda e estressada e acha que a culpa é de Deus? A senhora tem que louvar a Deus por ter acesso ao médico e por ter condições de fazer a cirurgia.”

Você não pode deixar a depressão dominar você. Precisa estar atento à doença, principalmente se você tem uma tendência genética.

Todo mundo quer viver até a velhice, mas precisa lembrar que à medida em que envelhecemos vamos perdendo amigos, autonomia, renda financeira, saúde.

O homem da caverna tinha duas preocupações: ou caçava ou era caçado e isso é estressante. Hoje isso acontece conosco: vivemos preocupados com estresse, acabamos esquecendo onde colocamos as coisas. É triste ficar velho, mas envelhecer com Deus é uma forma de transcender todos os problemas da velhice.

Deus nos criou saudáveis, temos dentro de nós mecanismos de cura. Somos responsáveis por nossas doenças, por exemplo: a obesidade vem por uma alimentação errada, pressão alta é fruto de gordura, sal, alimentos industrializados. Será que é Deus o culpado da sua doença?

A menopausa é triste, é o final do ciclo da reprodução da mulher. E mexe com o psicológico feminino. Mexe com a libido dela e geralmente, durante esse período, a mulher tem dor durante a relação sexual. São perdas que temos durante o envelhecimento. O homem tem que entender a mulher.

Depois da menopausa, às vezes vem a depressão, porque além de perder o ciclo de reprodução, ela perde formas. E ainda tem o fenômeno do “ninho vazio”, pois as mulheres vivem geralmente em prol da sua cria, então de repente vê os filhos indo embora.

Eu tive a graça de acompanhar o Padre Léo e pude conhecer de perto a mãe dele, dona Nazaré, uma senhora que soube envelhecer com Deus. Desde o momento em que pude acompanhar o Padre Léo no início da doença até a morte, Dona Nazaré estava ao lado do filho sempre rezando o terço, sem reclamar. Isso é envelhecer com Deus. Ela sabia que o filho estava mal, que morreria, mas como Maria aos pés da cruz, ficou ali, vendo seu filho padecer.

E durante esse tempo nunca vi o Padre Léo reclamar do sofrimento, nunca o vi questionar Deus ou blasfemar. Ele sentia tanta dor, que às vezes eu pedia para anestesiá-lo. Peça a intercessão do Padre Léo!

Dona Nazaré não teve depressão. Padre Léo também não. Ele suportou a dor em Deus. Dona Nazaré perdeu outro filho e mesmo assim está firme, porque envelheceu ao lado de Deus.

Depressão tem que ser cuidada e tratada por psiquiatra, por psicólogo. Não fique procurando tratamento alternativo. As pessoas também não podem abandonar o tratamento. Mas na depressão também não podemos perder a visão espiritual da doença.

As pessoas depressivas geralmente trazem um histórico de culpa, ansiedade e melancolia. E o sacramento da confissão pode trazer o alívio para a pessoa que se sente culpada. A única coisa que cura a culpa é a graça de Deus, a confissão!

Não vos inquieteis, entregai ao Senhor vossas preocupações! É difícil, mas entregando tudo a Deus. Confie-se a Deus!

E para combater a melancolia é a alegria do Senhor, não uma alegria passageira, uma alegria de carnaval, mas é a alegria de ser preenchido por Deus.

A depressão deve ser tratada com tratamento psicológico, mas com amor e com Jesus. E peço: reze as “cinco pedrinhas” que você vai derrotar o Golias da depressão! As cinco pedrinhas são: oração do santo terço, missa, jejum, a leitura da Palavra de Deus e a confissão.

Dr. Roque Savioli - Cardiologista e escritor de vários livros pela Editora Canção Nova