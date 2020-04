Usemos o dinheiro para construir um mundo melhor

“‘Que me dareis se vos entregar Jesus?’ Combinaram, então, trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus” (Mateus 26,15-16).

A pergunta que Judas faz é uma das perguntas mais cruéis, porém, é a pergunta que está no coração de cada um de nós, dependendo das circunstâncias da vida: “O que me dareis se vos entregar Jesus?”.

Tudo na vida tem preço! E o preço, o retorno, o pagamento é com o deus desse mundo, o “deus dinheiro”. Por tudo se cobra, e, por tudo, facilmente se vende. Há quem venda a própria vida, a dignidade, há quem se venda para os bens desse mundo, a quem se venda para o consumismo desse mundo, a quem se venda e há quem se compre.

Há quem viva de comprar os outros com o que tem, porque o dinheiro é sedutor, enganador, ele ilude, perverte, seduz, prende, amarra, agarra e nos mantêm cativos a ele. Às vezes, você está até na casa de Deus rezando e os cifrões estão correndo na cabeça. Você está fazendo as suas coisas e ali está as contas, os bens, o que vai entrar, o que vai ganhar. A pergunta que sempre fazem um ao outro: “O que vou ganhar com isso?”.

Queremos sempre ganhar mais, ter mais, essa é a situação perversa que entrou no coração de Judas. A tentação do ter ele já tinha porque cuidava do dinheiro do grupo.

O dinheiro é para tornar o mundo melhor e nos fazer pessoas melhores

Quem tem nunca se contenta com o que tem porque é possuído pelo que tem. Precisamos, na verdade, administrar o que é colocado em nossas mãos, mas se nos deixarmos mover pela cobiça e pela avareza que são desejos perversos que invadem a alma para sempre pensar em possuir mais, ganhar mais, ter mais e os cifrões tomarem conta da cabeça e do coração, seremos reféns como Judas também foi.

Trabalhemos, ganhemos honestamente o nosso salário, que tenhamos sempre êxito na vida, inclusive, êxito financeiro, mas jamais nos tornemos escravos do deus desse mundo, que se chama dinheiro.

O dinheiro não é para comprar nem para vender pessoas, o dinheiro é para construir vidas mais dignas, mais humanas; o dinheiro é para tornar o mundo melhor e nos fazer pessoas melhores.

Quantas pessoas perderam a dignidade, o caráter, a simplicidade, os valores fundamentais que aprenderam no seio da sua casa porque se deixaram levar pelo dinheiro, pela vaidade que acompanha o possuir dinheiro. Outros, mesmo não o possuindo, vivem doenças que provêm do desejo de tê-lo. A doença da cobiça, do desejo desenfreado, a doença de só pensar em ter, a doença do consumismo. Os sentimentos se tornam desordenados e a vida se torna ansiosa.

O dinheiro é o tentador desse mundo. Que não sejamos seduzidos por ele como Judas foi, mas o usemos como dom para construir um mundo melhor.

Deus abençoe você!