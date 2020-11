Vacina ou remédio

Mais cedo do que se esperava, embora ainda não encerradas oficialmente as apurações, a imprensa mundial diante dos números anunciou que o novo presidente dos EUA é Joe Biden. Há também incertezas quanto ao Senado e à Câmara de Representantes, havendo tendência de maioria republicana no primeiro e democrata no segundo parlamento.

A eleição foi muito disputada, e haverá demora pelas medidas judiciais de republicanos inconformados. Tudo isso vai seguir alimentando por mais alguns dias a tensão e o debate com mútuas acusações nesta que já é a maior disputa eleitoral de todos os tempos, em um país que detém, pelo bem e pelo mal, as atenções do Planeta.

Trump será descartado junto com os votos já contados? Talvez não. É possível que o movimento nacionalista e radical gerado por ele siga em frente sob sua liderança. O derrotado deverá promover forte oposição aos democratas, como eles não souberam fazer ao seu governo. Em centenas de anos nenhum presidente americano, ao disputar uma reeleição, havia buscado desqualificar o processo popular de escolha. E Trump fez isso previamente, desde bem antes das eleições.

Deixou claro seu desrespeito à democracia. Dividiu o país. Fez lá o que aconteceu aqui, com Bolsonaro quando se lançou candidato defendendo apenas o nós contra eles. E a sociedade entendeu que deveria optar por um lado, e radicalizou. Esse tipo de "Cultura do Ódio", alimentada nas mídias sociais pelas fakes news, fragiliza a democracia. Dividir não soma, a matemática é ciência exata.

Democracia só existe, é real e produtiva com a independência dos três poderes, com a garantia de igualdade e liberdade de todos perante as leis. Com os direitos constitucionais resguardados.

Governantes são funcionários públicos. Servidores à sociedade, gestores de todos e não apenas dos que neles votaram. Assim, não podem tomar decisões ao seu bel prazer, ao interesse deles próprios e dos que os apoiam. Mesmo quando eleitos por expressiva maioria de votos. Não podem pretender aplausos da mídia, porque ela existe para governados e não para governantes.

Trump decepcionou muitos cidadãos dos EUA, democratas e republicanos, acima de tudo por ter tomado decisões pessoais e ideológicas na pandemia da Covid-19. E fundamentadas em questionáveis crenças, em supostas teorias conspiratórias e não em fatos cientificamente comprovados. Conduziu as ações de governo, na grave crise sanitária, sob populismo autoritário e inconsequente. Milhares de pessoas morreram, outras tantas ficaram com sequelas. E o risco continua, sem vacina e sem remédio. Também ignorou a pauta do racismo, deu a entender que não há problemas climáticos e tropeçou nas relações internacionais. Mandou muito mal, como dizem os jovens.

Embora Trump possa não desaparecer com a vacina do voto, qual será sua imagem doravante? Qual o remédio usará para se manter vivo como líder? E Bolsonaro que o tem como ídolo, sofrerá as consequências da morte política do seu ídolo?

Embora tudo ainda pareça duvidoso, é certo que o mundo ganha quando o radicalismo perde.

Ricardo Viveiros é jornalista e escritor, autor entre outros livros de "Justiça seja feita", "Educação S/A" e "A vila que descobriu o Brasil" - ricardo.filinto@viveiros.com.br