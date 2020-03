“ZAPvirus”

A não muito tempo atrás tínhamos algumas dificuldades, entre elas a dificuldade de comunicação e a falta de informações e dados.

A falta de informação é danosa pois sem dados e informações podemos tomar decisão não tão assertivas, mas chego a conclusão que a abundância de informação e a facilidade de divulgação é muito mais letal para a humanidade, se não tratada com sabedoria e responsabilidade.

No momento em que todos ou mesmo a maioria deveria se juntar para somarmos as inúmeras sugestões saudáveis para enfrentarmos este novo obstáculo, veja uma pandemia de informações tendenciosas e críticas que não levam a nada, pelo contrário cria uma confusão e histeria nas mentes dos menos favorecidos.

Devemos tratar as informações que nos chegam com muita responsabilidade e sabedoria, pois o repasse sem responsabilidade de mensagens tendenciosas é muito mais letal para a população quanto o vírus que estamos combatendo.

Com fé e com Deus em nossos corações, atuando com responsabilidade e sabedoria, com certeza vamos superar com rapidez não só este momento, mas qualquer obstáculo que encontrarmos pela frente.

José Roberto Facco - Consultor Empresarial e Perito Judicial - Londrina – Pr.