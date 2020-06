Carioca emagrece 14kg e define músculos treinando pelo celular

Em seis meses de exercícios físicos com o Freeletics, Pablo da Rocha reduziu pela metade o percentual de gordura do corpo e retomou o amor pelos exercícios físicos: “Hoje, se deixo de treinar, sinto falta”

Em tempos de isolamento social, com academias fechadas e sem a possibilidade de acompanhamento presencial de profissionais, muitos questionam se malhar em casa, sem aparelhos, pode trazer os mesmos benefícios, como emagrecimento e definição de músculos.

Pablo da Rocha, carioca de 22 anos, mostrou que é possível. Treinando por 6 meses com o Freeletics, aplicativo líder em exercícios físicos e estilo de vida com uso de inteligência artificial, ele emagreceu 14kg, e ainda reduziu seu percentual de gordura corporal à metade, passando de um índice de 30% para 14,5% de massa gorda no corpo.

Durante a infância e adolescência, Pablo foi um apaixonado por esportes, praticava futebol e natação, até que sofreu uma lesão no joelho, o que o afastou das práticas de atividades físicas. “Somando a falta de exercícios físicos com uma vontade compulsiva por comer entrei em uma fase em que eu engordava, emagrecia, e logo depois voltava a engordar, o famoso efeito sanfona”, revela Pablo.

Quando precisou conciliar os estudos com trabalho, o ganho de peso foi ainda maior. Consumindo fast food frequentemente por conta da rotina apertada, Pablo chegou ao seu maior peso em meados de 2018. Foi quando decidiu a voltar a se exercitar, matriculando-se em uma academia.

Em um ano frequentando a academia, o carioca não se adaptou e estava insatisfeito com os resultados. Então, viu no Freeletics uma opção diferente do tradicional, que poderia ser uma solução para de fato mudar seu corpo e comportamento: “Eu me sentia bem infeliz quando me olhava no espelho, além de estar comendo muito fast food e ‘besteiras’. Queria mudar não só fisicamente, mas a mentalidade e a alimentação também”.

O Freeletics é como um personal trainer no bolso. Podendo ser acessado com apenas alguns toques no smartphone, o app permite que o usuário treine a qualquer hora, em qualquer lugar, com planos e exercícios super-personalizados. A tecnologia de inteligência artificial faz com que o personal trainer digital aprenda com os seus 40 milhões de usuários e seus feedbacks individuais, para atender a todos de forma personalizada. Assim, são desenvolvidas jornadas de treinamento inteligentes e projetadas de forma exclusiva para cada usuário, até o último exercício.

Ele começou o projeto pesando 92,6 kg. Nas primeiras semanas, enfrentou algumas dificuldades, mas a consistência nos exercícios foi a chave para que ele visse novamente cada vez mais prazer na prática esportiva. Treinando cinco vezes na semana, ele também passou por acompanhamento nutricional, para que os resultados fossem potencializados.

Seis meses depois, Pablo finalizou o desafio com 78,5 kg, com uma transformação completa que vai além da aparência física, como revela: “Hoje tenho muito mais consciência do que eu como, me sinto mais disposto durante o dia — principalmente em energia no trabalho — e não fico mais doente, ou seja, tudo melhorou”.

Outro impacto positivo do Freeletics na vida de Pablo é o fato de ele ter de fato incorporado novamente a rotina de exercícios na vida de forma prática, o que tinha sido perdido na adolescência. “Se eu deixo de treinar, sinto falta e o corpo estranha. Durante o processo voltei a correr e estou entrando no mundo do ciclismo”, conta.

Sobre o Freeletics

