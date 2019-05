Chiara Gadaleta integra 1ª Semana da Biodiversidade da Lapinha Spa

Entre os dias 19 a 25 de maio, Chiara Gadaleta é convidada para a primeira Semana da Biodiversidade da Lapinha Spa, em Lapa, no Paraná. No evento, a fundadora do Movimento ECOERA mediará talks, oficinas, vivências e outras atividades que propõem a reconexão humana com o meio ambiente.

O espaço, considerado pioneiro em medicina integrativa, atua há 47 anos e oferece semanas temáticas ao longo do ano com programações especiais relacionadas ao bem-estar, entretenimento, cultura e demais tópicos. Com foco na produção orgânica e rodeado pela mata subtropical, a Lapinha Spa disponibilizará uma imersão no tema do meio ambiente. Para esta primeira edição, Chiara traz uma programação repleta de interações que incentivam reflexões em torno da nossa relação com o planeta.

Durante a Semana da Biodiversidade, as atividades dividem-se entre palestras para o conhecimento, como o talk “Planeta como nossa morada” e estudos sobre a biodiversidade local; atividades manuais na aula introdutória ao bordado; e rodas de conversa entre os participantes para compartilharem suas experiências e vivências.

SERVIÇO:

Semana da Biodiversidade – de 19 a 25 de maio

Spa Lapinha (Estrada da Lapa, Fazenda Margarida – Lapa, PR)

Reservas através do reservas@lapinha.com.br e (41) 98735-8400

Sobre a Lapinha Spa:

Em uma fazenda de 550 hectares, localizada a 85km de Curitiba, encontra-se a Lapinha Spa, um local pensado para proporcionar saúde e bem-estar com base na medicina integrativa. Os hóspedes podem escolher entre três opções de programa: Bem-Viver, para aqueles em busca de dias descanso e relaxamento; Minha Saúde; que traz uma abordagem médica e nutricional completa e individualizada por meio de rotas, que focam no emagrecimento, detox, antitabagismo, estresse controlado, entre outras; e Mayr Prevent, que segue um protocolo de desintoxicação exclusivo no Brasil.

Todos os pacotes de hospedagem ainda incluem alimentação ovo-lacto-vegetariana e orgânica, com ingredientes colhidos na própria horta da fazenda, intensa programação de atividades físicas, tratamentos e palestras, um espaço para o circuito spa (saunas úmida e seca), além de passeios e atividades culturais como shows e concertos musicais, em um ambiente que possibilita um intenso contato com mata atlântica e de araucárias nativa preservadas e com a fauna local.

Pelo trabalho que desenvolve, a Lapinha foi eleita um dos seis melhores spas do mundo pelo World Spa & Wellness Awards em 2016 e o primeiro spa brasileiro a conquistar os criterioso selos internacionais Healing Hotels of the World e Condé Nast Johansens.

www.lapinha.com.br

www.instagram.com/lapinhaspa/

www.worldspawellness.com/site/awards