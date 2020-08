O que é uma casa inteligente? Saiba como transformar sua casa em uma Smart Home!

Você sabe o que é uma casa inteligente? É uma forma de ampliar as tecnologias da sua casa para trazer benefício aos moradores e pessoas que dividam esse mesmo espaço residencial eventualmente.

Esse conceito chegou para trazer mais comodidade, praticidade e conforto a todos os usuários, já que você pode ter diversos recursos dentro de casa que te ajudam a fazer até mesmo a manutenção da utilização de energia, como por exemplo, sistemas que permitem ligar e desligar as luzes em horários programados, programar um banho de hidromassagem, controlar intensidade das luzes e até mesmo dispensar o uso das chaves para abrir e fechar as portas, além disso existe também um aparelho chamado ALEXA que pode fazer todos esses controles para você, como uma assistente pessoal!

Esse tipo de casa funciona com diversos dispositivos que se conectam através da internet, assim os moradores conseguem controlar todas as coisas da casa, até mesmo o horário de irrigação de plantas do jardim, climatização e etc. essa inovadora tecnologia promete revolucionar a forma de vida em suas propriedades, é um recurso de automação que chegou ao mercado para facilitar a vida e tornar as atividades do lar ainda mais práticas e fáceis.

Para sua casa ser considerada uma casa inteligente segundo critérios adotados nos EUA, é necessário que você tenha pelo menos dois itens que interagem e se conectam com a internet, como a Smart TV, geladeira, irrigação, alarme, climatização e etc.

Os sistemas de automação permitem que dessa forma vários itens possam ser utilizados em diferentes ambientes de forma fluida, varia de acordo com o que os donos da residência procuram, porém é possível controlar tudo, desde o sistema de irrigação até o de iluminação e segurança dessa maneira não há limites pro uso desse sistema na sua residência, sendo assim, sua casa pode ser moldada de acordo com as suas necessidades e preferências trazendo mais praticidade e conforto para você.

Um dos pontos mais positivos sobre as casas inteligentes é a otimização do gasto de energia elétrica como um fator importante para a atração de público, já que o tema sustentabilidade não é apenas um estilo de vida mas também promove contenção de despesas da casa. Nos últimos tempos os repetidos reajustes de valores nas tarifas mostram a importância desse consumo eficiente.

Atualmente temos disponíveis uma infinidade de recursos que visam facilitar a nossa vida dentro de casa, os recursos da casa inteligente apesar de demandarem um investimento inicial são uma boa aposta pra quem deseja economizar e ainda assim obter os melhores recursos que a tecnologia pode oferecer!

Muitas fabricantes, até mesmo as brasileiras, já trabalham com esses produtos inteligentes e conectados para tornar a casa mais funcional. Os que são mais fáceis de achar são as lâmpadas, plugues de tomada, sensores de movimento, câmeras de segurança e até mesmo aspirador de pó e tudo isso sendo controlado pelo seu smartphone e está pronto, toda a praticidade de uma casa inteligente bem na palma da sua mão!