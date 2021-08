A união de lideranças pela independência da 4° Cia da PM de Cambé

“Há justificativa para a independência da 4° Cia da PM de Cambé dentro da estratégia que estamos trabalhando já há algum tempo de reorganização do policiamento na região. A 5ª CIPM de Londrina se transforma em Batalhão e a Companhia Independente vem para Cambé. A 5ª CIPM, que na reorganização, incorporou o policiamento nas cidades de Alvorada do Sul, Primeiro de Maio, Sertanópolis e Vela Vista do Paraíso cresceu em importância e responsabilidade, reforçando a necessidade se se tornar um batalhão, aumenta a sua capacidade, estrutura e sua importância dentro do próprio Comando Regional”, afirmou o deputado Tiago Amaral na reunião com os vereadores de Cambé, realizada na sexta-feira (30), na Câmara Municipal.

A reunião contou com o Comandante da Regional Norte da PM, Ten Cel Hiberaldi Correia Lima, responsável por essa reorganização de policiamento junto ao Comando da PMPR. Os vereadores entregaram ofício solicitando apoio à Independência da 4° Cia da PM de Cambé, reforçando a luta junto com prefeito Conrado Scheller e Tiago Amaral.

“Estamos lutando por isso há vários anos. Agora, com a mobilização de todos, vamos trabalhar para reunir força política para conquistar este avanço”, resumiu o presidente da Câmara, Dr. Fernando Lima.

“Estamos somando forças e trabalhando juntos para que o comando geral da Policia Militar do Paraná, bem como o Secretário Estadual de Segurança Pública Coronel Marinho e o Governador Carlos Massa Ratinho Junior atendam essa antiga necessidade de Cambé”, explicou o prefeito Conrado Scheller.

A ação se dará em várias frentes, com reuniões que serão marcadas com o Comando da PMPR, tenente coronel Hudson, e com o Secretário de Segurança Pública, Rômulo Marinho.

“A união deve ser de todos os prefeitos da região, não apenas de Cambé e de Londrina, mas de todas as demais cidades, porque essas articulações liberam efetivo, melhoram a organização e a resposta da PM no atendimento à população”, reafirmou Tiago Amaral.

Participaram os vereadores Ademilson, Carlinhos da Ambulância, Galego, Jefferson, Jota Mattos, Lucas Mil Grau, Odair Paviani e Tokinho.

Rosi Guilhen/Asimp/Deputado Tiago Amaral