Aberta licitação para Trincheira Bratislava em Cambé

Publicado nesta quarta-feira (23) no Diário Oficial a abertura de licitação do Viaduto Bratislava. Essa é a primeira contratação integrada realizada pelo DER.

Nessa modalidade, RDCi, serão contratados na mesma licitação o projeto de engenharia e a execução da obra na interseção em desnível (trincheira) da Avenida Brasil com a estrada Bratislava, localizada no km 163 da BR-369, em Cambé.

“Esse modelo foi utilizado para as obras da Copa, mas é a primeira vez que o Governo do Paraná lança uma licitação em que contrata um consórcio de empresas para executar projeto e obra, eliminando um dos processos de licitação, que sabemos é burocrático e demorado”, explica deputado Tiago Amaral.

O valor previsto no edital é R$ 18 milhões e o prazo é de 18 meses para projeto e obra. A abertura das propostas está marcada para o dia 23 de julho.

A trincheira do Bratislava está entre as obras prioritárias da Comissão de Infraestrutura para acabar com os congestionamentos diários, principalmente, no final do dia, reduzir acidentes e contribuir para o desenvolvimento de Cambé, Londrina e Rolândia.

“É uma obra importante para a região metropolitana de Londrina porque vai potencializar os três núcleos industriais – Cambé, Londrina e Rolândia. Por isso, isso, ela integra a lista de obras prioritárias da Comissão de Infraestrutura”, comentou Tiago Amaral, que criou a comissão junto com várias entidades de Londrina e região. De acordo com o parlamentar, o governador Ratinho Junior mostra o compromisso em investir na logística de infraestrutura no nosso estado e o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, inova ao lançar pela primeira vez uma modalidade que agiliza o processo burocrático com uma única licitação.

Para o prefeito de Cambé, Zé do Carmo, “a trincheira vai distribuir o fluxo de veículos, que é intenso, dar segurança a motoristas e pedestres que passam por ali, e contribuir no desenvolvimento das cidades. Se pegar o eixo da BR 369 todo o fluxo de veículos que vem desde Foz do Iguaçu para São Paulo passa por ali. Essa é uma conquista de todos nós, foram inúmeras reuniões que participamos com o Tiago junto ao governo do estado para levar essa cobrança que não é de Cambé, mas de toda a região”, comentou.

Comissão de Infraestrutura

A Comissão de Infraestrutura foi criada em 2017 e listou obras prioritárias para o desenvolvimento de Londrina e região, como a duplicação da PR-445. Com a obra de duplicação do trecho de Londrina a Irerê em andamento, a Comissão trabalhou para, primeiramente, conseguir o projeto executivo que será utilizado como base para o edital de licitação para execução da obra de duplicação.

Atualmente integram a comissão deputado Tiago Amaral, Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), Sociedade Rural do Paraná (SRP), Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL), Sinduscon Norte, Sindimetal, Grupo Folha de Comunicação, Associação das Empresas do Polo Industrial de Cambé (AEPIC) e Associação Médica do Londrina. Recentemente, a OAB e o CREA também se uniram à comissão.

Rosi Guilhen/Asimp/deputado Tiago Amaral