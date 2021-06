Alistamento militar é prorrogado até 31 de agosto

O Exército prorrogou o prazo para o alistamento militar até o dia 31 de agosto. O prazo terminaria nesta quarta-feira (30), mas quem ainda não se alistou ganhou mais dois meses de prazo. O alistamento militar é obrigatório para jovens do sexo masculino nascidos em 2003 e que vão fazer 18 anos – ou que já fizeram – em 2021. Este ano, por conta da pandemia da Covid-19, o alistamento está sendo feito exclusivamente pela internet, pelo site https://alistamento.eb.mil.br/ ou pelo aplicativo Exército Brasileiro.

Daniel Serezuela Fernandes, chefe da Divisão de Serviço Militar, explica que os jovens devem preencher todos os dados solicitados pelo site e ao final vai ser gerado um certificado de alistamento militar – que deve ser impresso. “Esse alistamento virtual vai ser a primeira etapa do processo, posteriormente nós vamos definir uma data para que todos compareçam presencialmente à Junta Militar para comprovação dos documentos”, ressalta Fernandes. Ele ainda pontua que o preenchimento dos dados deve ser feito exclusivamente pelo jovem e não por outro familiar ou amigo.

“O certificado de alistamento militar é um documento e serve para que os jovens de 18 anos fiquem em dia com a lei”, explica o responsável pela Divisão de Serviço Militar. Fernandes ainda ressalta que quem não faz o alistamento fica proibido de tirar o CPF, título de eleitor, passaporte, de ser admitido em empresas, de prestar concursos públicos, de se matricular em universidades, dentre outras coisas. “Quem está com esse documento pendente e não fez o alistamento nos anos anteriores, ainda pode se alistar. Ele deve comparecer presencialmente à Junta Militar portando documentos pessoais e um comprovante de residência”, esclarece. Ainda segundo Serezuela, vai ser aplicada uma multa de R$4,85 que deve ser paga pelo solicitante em uma agência do Banco do Brasil.

A Junta Militar fica na Rua Pará, n° 154 e funciona das 12h às 18h. Para outras informações, o telefone para contato é o 3174-0183 ou através das redes sociais: https://www.facebook.com/juntamilitardecambe.