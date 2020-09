Cambé: Com apoio do Estado, Grupo Muffato anuncia investimento de R$ 29 milhões

Nova legislação tributária estadual permitiu que a rede aplicasse recursos para melhorar a logística e o armazenamento do centro de distribuição no Norte do Paraná, com a criação de uma área exclusiva para o comércio eletrônico. A iniciativa vai gerar 200

A recente modernização da legislação tributária estadual para que empresas de e-commerce (comércio eletrônico) se enquadrassem no programa de incentivos fiscais do Paraná garantiu um novo investimento ao Estado. O grupo Muffato confirmou que vai aplicar R$ 29 milhões na adaptação do centro de distribuição que atende a rede, em Cambé, na Região Metropolitana de Londrina, na Região Norte.

Os recursos são para melhorar a logística e o armazenamento, com a criação de uma área exclusiva para o comércio eletrônico. A iniciativa vai gerar 200 empregos diretos. O anúncio foi feito ontem (15), no Palácio Iguaçu, pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, e pelo diretor do grupo, Eduardo Muffato.

“Temos a melhor legislação de e-commerce do Brasil, o que tem nos favorecido na atração de investimentos. A tecnologia veio para ficar e precisamos nos adaptar para crescer e atrair empresas do mundo todo”, afirmou Ratinho Junior. “Por isso é uma grande satisfação poder anunciar mais um investimento do Grupo Muffato no Estado. Um grupo paranaense aplicando o seu dinheiro dentro do Paraná, o que resulta na criação de novos empregos”, acrescentou.

A regra tributária mais simplificada, explicou Muffato, foi preponderante na ação da rede em seguir com os investimentos no Paraná. Segundo ele, antes da alteração a ideia era levar o centro de distribuição eletrônico para Santa Catarina.

“Eu não tenho dúvidas de que é a melhor lei para o setor do Brasil. É o começo de uma nova era que vamos viver. Nós do grupo Muffato só podemos agradecer todo o apoio do Governo do Paraná”, disse o empresário. “Percebemos que esse é um governo de propósito, que está pensando no Paraná daqui a 10, 15, 20 anos. É algo que as próximas gerações vão colher e bate muito com a forma de pensar no grupo”, completou.

Legislação

A principal modificação na legislação voltada para o comércio eletrônico prorroga o prazo para que empresas que atuam exclusivamente no e-commerce possam pleitear o benefício de crédito presumido, o que reduzirá a carga efetiva para 2% nas vendas interestaduais efetuadas nesta modalidade quando a alíquota for de 7% ou 12%, e para 1% quando sujeita à alíquota de 4%.

O benefício, que venceria em dezembro de 2020, foi estendido até dezembro de 2022 e também reduz o valor do investimento para que as empresas possam se enquadrar no programa.

Agora, o investimento será de, no mínimo, R$ 360 mil. Anteriormente, como não havia um limite específico, exigia-se o que era aplicado no programa de incentivos fiscais do Estado para as indústrias – R$ 3,6 milhões.

Indústria

Além do centro de distribuição, a rede está erguendo uma indústria de alimentos que vai gerar 650 empregos diretos também em Cambé. O investimento é de R$ 170 milhões. A obra será erguida em duas etapas. A primeira, com foco no processamento de proteína animal, tem previsão para ficar pronta ainda neste ano.

A segunda, para processamento de proteína vegetal, começa a sair do papel logo em seguida, com finalização para o segundo semestre de 2021. Ao fim da construção, a estimativa do Muffato aponta a abertura de 3 mil empregos diretos.

Colaboradores

O Grupo Muffato é a quarta maior rede de supermercados do País, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Com 66 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), o grupo tem 16 mil colaboradores diretos, além de gerar 10 mil empregos indiretos. A rede atua em 25 cidades do Paraná e interior de São Paulo.

Presenças

Participaram do ato o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; os secretários Valdemar Bernardo Jorge (Planejamento e Projetos Estruturantes); o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de assuntos econômicos-tributários da Secretaria de Estado da Fazenda, Gilberto Calixto; e o chefe do Departamento de Incentivos Fiscais da Fazenda, João Marcos de Souza.