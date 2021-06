Cambé ganha drive-thru de coleta de testes para a Covid-19

Exames serão feitos pelo laboratório Analisa em uma tenda fixa no estacionamento do Centro Médico do Hospital São Francisco, no centro da cidade

O São Francisco Instituto Vida, numa parceria com o Laboratório Analisa, disponibilizou, uma área do estacionamento do Centro Médico, que fica na Rua Dinamarca, 430, centro de Cambé, para a realização de exames para detectar a Covid-19. Uma tenda foi posicionada de forma permanente no local para a realização das coletas, que se darão no formato de drive-thru, para evitar aglomerações e facilitar o fluxo de pessoas.

Os testes oferecidos pelo Laboratório Analisa são o RT-PCR; Antígeno; Anticorpos IgG e IgM; Sorológico IgG e IgM quantitativo; Sorológico Anticorpos Totais; e Neutralizante. Os resultados são divulgados em um intervalo entre 4 horas e 48 horas úteis, dependendo do tipo de exame. Os valores devem ser pagos diretamente ao laboratório e terão preços especiais, a partir de R$ 110.

O CEO e gestor financeiro do São Francisco Instituto Vida, Tiago Rodrigues Casimiro, destaca que o hospital cedeu o espaço para a realização dos testes a preços mais baixos. “O objetivo é facilitar o acesso aos exames e beneficiar a população de Cambé”, afirma. A testagem é muito importante para identificar e isolar rapidamente os pacientes com diagnóstico positivo e evitar a disseminação do vírus.

A equipe do Analisa ficará disponível para coletar as amostras para os testes de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados e domingos, das 7 horas ao meio-dia.

NCPMC