Cambé ganha Super Muffato totalmente repaginado

Supermercado foi remodelado do interior à fachada, passa a oferecer novas seções e tecnologias e incorpora todas as medidas de higiene e proteção à saúde

Cambé recebe nesta quarta-feira, dia 24, o hipermercado Super Muffato totalmente remodelado, do interior da loja - com novas seções e serviços - até o layout. Localizado na rua Carlos Sawade, 408, o empreendimento recebeu investimentos de R$ 5 milhões. A transformação foi total e promete surpreender os clientes. O Super Muffato de Cambé apresenta agora uma fachada moderna, seguindo as mais novas tendências arquitetônicas do setor. No interior, mobiliário novo e iluminação em LED. Com 4 mil m² de área de vendas e 280 vagas rotativas de estacionamento, o empreendimento é um presente para a população, que conta com o sup ermercad o mais completo e moderno da cidade.

O Super Muffato Sawade foi inaugurado em Cambé em julho de 2011 e, nove anos depois, está completamente remodelado. ”Investir constantemente na reformulação de nossas unidades é estratégia do Grupo Muffato, que traz o que há de mais moderno e avançado no varejo mundial para nossa rede”, afirma o diretor Everton Muffato. Ele observa que o objetivo é apresentar uma loja de última geração aos clientes e, ao mesmo tempo, manter o foco na excelência do atendimento e na política de preços baixos.

O Super Muffato de Cambé incorpora todas as precauções de higiene e segurança nestes tempos de cuidados redobrados com a saúde, destaca o diretor. “A loja é totalmente segura, com inúmeros esforços empregados pela empresa para a proteção de clientes e colaboradores. Priorizamos o máximo de segurança e adotamos rigorosas medidas de higiene”, completa.

Desde março, todas as unidades do Grupo Muffato contam com aferição de temperatura de clientes e colaboradores, barreiras de acrílico nos caixas, dispensers de álcool em gel, higienização de cestinhas e carrinhos, sinalização de distância entre as pessoas e incentivo às compras a distância e solidárias.

Tecnologia

A modernidade da loja vai além do design, que ganhou na fachada os tons em preto que caracterizam a nova “geração” de empreendimentos da rede. No interior, seções renovadas como o setor de eletros, produtos frescos dentro do conceito “fresh” da empresa, açougue e panificadora com painel eletrônico de senhas, adega, pamonharia, seção de saudáveis. Além da “Alameda Muffato”, com várias operações, e o auto posto anexo ao supermercado. Um verdadeiro complexo comercial com tudo o que o consumidor precisa para uma experiência de compras prática, segura e moderna.

Em matéria de tecnologia, os clientes do Super Muffato Sawade terão grandes surpresas. O terminal omnichannel é uma delas: o painel permite a compra de cerca de dois mil produtos eletrônicos em uma espécie de “prateleira infinita”. O cliente escolhe no totem eletrônico itens que não estão fisicamente na loja, faz o pedido e retira ou recebe a mercadoria em casa, com todo o conforto.

Com a reinauguração do empreendimento, o sistema delivery passa a ser oferecido aos consumidores de Cambé. É um serviço relevante neste momento em que se recomenda às pessoas saírem o menos possível de casa. Outra novidade passa a ser o canal de compras pelo whatsapp. Prático, rápido e seguro, com o auxílio inovador da assistente virtual MAIA (Muffato Assistente de Inteligência Artificial)

O sistema de autocaixa e autocaixa rápido, em que o cliente pode fazer por conta própria o registro das mercadorias, dispensando o operador de caixa, também é uma medida que visa a agilidade nas compras e ao mesmo tempo segurança, já que a ação é totalmente independente, sem contato entre pessoas. Wi-fi gratuito é mais uma facilidade que a rede passa a oferecer, permitindo a conexão dos clientes com o ambiente virtual.

Com a ampliação do supermercado, o número de itens será 10% maior agora. A unidade passa a empregar 200 trabalhadores.