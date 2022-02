Cambé gerou 2.573 empregos com carteira assinada em 2021

A cidade de Cambé gerou 2.573 vagas de emprego formais em 2021, segundo os dados disponibilizados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta segunda-feira (31). No ano, a cidade admitiu 13.450 pessoas e desligou outras 10.877, fazendo com que a geração de empregos crescesse 11,98%. Cambé se destacou no ano em relação aos outros municípios da região, como Londrina (5,48%), Arapongas (3,13%), Ibiporã (8,42%) e Rolândia (5,72%); a geração de empregos da cidade também foi superior a do Brasil (7,08%) e a do Paraná (5,72%).

Ainda de acordo com o último Caged, nos 12 meses deste ano, a geração de emprego na cidade cresceu 11,98%; enquanto que em 2020, o aumento foi de 3,19%, o que representa 1.910 pessoas a mais trabalhando em 2021. Todos os setores ficaram com saldo positivo no ano, com destaque para a indústria, a prestação de serviços e o comércio, com saldos positivos de 1.148, 765 e 464 empregos gerados, respectivamente. Dezembro foi o único mês no ano em que a cidade demitiu mais do que contratou, ficando com saldo negativo de 315 vagas.

Segundo o economista, consultor e professor universitário, Marcos Rambalducci, Cambé se consolidou como a recordista na geração de empregos formais em 2021 na região. “Além disso, foi a segunda cidade no estado, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, que, percentualmente, mais gerou empregos”, explica, lembrando que a cidade ficou atrás apenas de Almirante Tamandaré (12,14%), que conta com 121.420 habitantes. De acordo com ele, a indústria é o setor de maior relevância e absorve 33,8% dos trabalhadores formais.

“Um dos meus orgulhos neste primeiro ano de mandato foi a forma como Cambé gerou empregos. O ano de 2021 foi espetacular neste quesito e vamos seguir crescendo, dando oportunidade para o trabalhador cambeense poder levar o sustento para a casa”, afirmou o prefeito Conrado Scheller.