Cambé inicia 2022 com saldo positivo na geração de empregos

Cambé começou 2022 com um saldo positivo na geração de empregos. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em janeiro, a cidade registrou a criação de 48 novas vagas de trabalho. Foram contabilizados 1.071 novas admissões, contra 1.023 desligamentos.

O primeiro mês de 2022 repete um histórico em que o número de pessoas que conseguiram trabalho superou o quantitativo de funcionários que deixaram seus postos. Em 2021, foram 13.450 pessoas contratadas e 10.877 desligamentos.

Em todo o Paraná, neste início de ano, foram 140.945 admissões e 122.594 desligamentos, números que deixaram o Estado com um saldo de 18.351 empregos gerados.

Para o professor universitário e consultor econômico Marcos Rambalducci, embora o montante de contratações não seja expressivo, é interessante notar que todos os setores ganharam mais funcionários do que perderam, apresentando saldo de contratações superior ao de encerramentos de vínculos profissionais.

O Caged ainda revela que o setor de serviços foi o que mais assinou a carteira de trabalho dos cambeenses, seguido pela agropecuária. A indústria e a construção foram responsáveis por sete contratações, enquanto o comércio empregou cinco novos funcionários.

Para o secretário do Trabalho e Profissionalização, José Aparecido Rolim, o Kid, Cambé deve continuar com dados progressivos nos próximos meses. “Temos uma grande expectativa de continuarmos mostrando essa ascensão nos postos de trabalho com carteira assinada na cidade de Cambé. São empresas chegando com novas vagas, empresas ampliando seus quadros, enfim, a cidade está se desenvolvendo e o reflexo é mais gente empregada”, afirma Kid.