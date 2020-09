Cambé: Ordem de Serviço para construção do Viaduto Bratislava será assinada nesta quinta-feira

Obra vai reduzir acidentes e congestionamentos

Será assinada nesta quinta-feira (17), às 15h30, a ordem de serviço que autoriza o início das obras do viaduto Bratislava, na BR 369, em Cambé, na interseção da Avenida Brasil com a estrada Bratislava, pelo governador Ratinho Junior e prefeito Zé do Carmo.

O Consórcio Cambé OAE Bratislava, formado por 3 empresas, foi declarado vencedor e terá um prazo de 18 meses – três para o projeto e 15 para execução da obra – no valor de R$ 13.560.000,00. Formado pelas empresas Contersolo Construtora de Obras, Dreno Construções e CR Engenharia e Projetos, o consórcio foi o segundo colocado no certame. A primeira arrematante, desclassificada na fase de análise de documentação. O desconto é de aproximadamente 25% sobre o valor máximo de R$18 milhões previsto no edital.

Modelo inédito

A licitação atraiu nove empresas que disputaram o projeto e execução da obra. Com um modelo até então inédito no Paraná, o Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDCi) difere da licitação padrão pela agilidade ao permitir a contratação de uma empresa ou consórcio para elaborar o projeto executivo de engenharia e imediatamente dar início à execução da obra. No RDCi, por exemplo, será verificada a documentação somente da empresa vencedora da licitação, e não de todos os participantes, tornando esta fase de habilitação muito mais rápida. E há somente uma fase para interposição de recursos.

Obra

O cruzamento na BR-369 está na rota principal do trecho Londrina – Maringá, apresentando tráfego intenso de veículos. Por ali passam também moradores de cidades próximas, como Rolândia, Arapongas ou Ibiporã, que se deslocam para trabalhar. A estimativa para o volume de tráfego diário médio de veículos no local é de quase 20 mil automóveis e mais de 6 mil caminhões. Os engarrafamentos são comuns nos horários de pico.

A BR-369, entre a Avenida Brasil e a Estrada da Bratislava, será rebaixada para criar uma trincheira, e a obra será executada com dois viadutos, que darão continuidade à Avenida Brasil e a Estrada Bratislava em uma extensão aproximada de 800 metros.

Comissão de Infraestrutura

A trincheira está entre as obras prioritárias da Comissão de Infraestrutura de Londrina e região. Criada em 2017 pelo deputado Tiago Amaral e a Associação Comercial e Industrial de Londrina, ela reúne a Sociedade Rural do Paraná (SRP), Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL), Sinduscon Norte, Sindimetal, Grupo Folha de Comunicação, Associação das Empresas do Polo Industrial de Cambé (AEPIC) e Associação Médica do Londrina. Recentemente a OAB, CREA e ATT Logística também se uniram à comissão. O objetivo é definir e lutar pelas obras que são relevantes para a infraestrutura e desenvolvimento de Londrina e região.

Rosi Mara Guilhen/Asimp