Cambé (PR) comemora Dia Nacional do Campo Limpo com ações de solidariedade

A unidade de recebimento do município promoverá doações de cestas básicas para ajudar quem precisa

A comemoração da 16ª edição do Dia Nacional do Campo Limpo, em 18 de agosto, será adaptada ao atual momento. Com o tema “Celebrar conquistas e multiplicar solidariedade”, o evento terá atividades virtuais e a promoção de doações de cestas básicas, que vão envolver 97 unidades de recebimento de todo o país.

A mobilização do Sistema Campo Limpo (programa de logística reversa de embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas) deve resultar na doação de 9 mil cestas básicas, equivalente a 140 toneladas de alimentos, para ajudar a quem precisa neste momento. No município de Cambé (PR), a unidade de recebimento, gerenciada pela Anpara (Associação Norte Paranaense de Revendedores Agroquímicos), vai destinar 20 cestas básicas com o apoio da Associação do Engenheiros Agrônomos de Londrina e das empresas Agro100, Belagricola, Cocamar, Ponto Rural, Integrada, Agro Hara, Produza, T.H.T.Rolandia e Hara Agro.

Este ano, as atividades presenciais serão substituídas por iniciativas virtuais e por ações solidárias nas diversas localidades. O inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), entidade gestora do Sistema Campo Limpo, e as associações de revendas realizaram parcerias com instituições para promover doações de cestas básicas e outros itens. “O Sistema vai mobilizar a comunidade para celebrar a data praticando o bem. Ao mesmo tempo em que reconhecemos o empenho de todos que mantiveram o Sistema funcionando com segurança e eficiência, reafirmamos nosso compromisso com a construção de uma sociedade melhor”, destaca João Cesar Rando, diretor-presidente do inpEV.

As ações de solidariedade serão divulgadas nas redes sociais do inpEV, assim como um tour virtual por uma unidade de recebimento (uma vez que não haverá comemorações nas centrais), uma esquete teatral gravada, direcionada para alunos do Ensino Fundamental e diversas outras atividades que celebram os resultados do Sistema Campo Limpo este ano.

No dia 18, como evento oficial de celebração da data, o Canal Terra Viva vai exibir o programa Agro 360 Especial Dia Nacional do Campo Limpo, às 13h. Com a participação de representantes de elos da cadeia agrícolas e convidados, o programa mostrará várias ações de solidariedade que estarão acontecendo em todo o país. O primeiro evento virtual da semana de comemorações acontecerá dia 17 de agosto, durante o “Dia de Campo: Caminhos do Agro SP", promovido pela secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Às 17h30, haverá uma live com a participação do diretor-presidente do inpEV e do secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira, além da exibição de episódio especial sobre o Sistema Campo Limpo.

Com essas atividades, o Sistema, que é referência mundial na destinação adequada dessas embalagens, vai comemorar seus bons resultados. São mais de 575 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas corretamente destinadas desde 2002. Atualmente, o programa encaminha para reciclagem 94 de cada 100 embalagens recebidas.

Para acompanhar as atividades, siga as redes sociais do inpEV e acesse https://inpev.org.br/dncl/