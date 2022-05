Cambé: Prefeitura organiza primeira reunião para desenvolvimento do Ecossistema de Inovação

Representantes da Prefeitura de Cambé e do Sebrae/PR se reuniram com empreendedores locais na sala de reuniões do gabinete do prefeito Conrado Scheller, na quinta-feira (12), para a apresentação do Ecossistema de Inovação. O objetivo é fazer com que Cambé siga os passos de outras tantas cidades do Brasil e desenvolva seu próprio ecossistema de inovação.

A reunião serviu para montar um grupo de trabalho formado por gestores de empresas do ramo industrial e comercial que estão situadas no município. O Sebrae PR, com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conduz o planejamento do Ecossistema. A classe empresarial irá contribuir com o conhecimento prático do circuito coorporativo cambeense.

Grupos como a Hydronorth Tintas e Resinas, a Pado, e a Maré Mansa concordaram em participar das fases seguintes do processo. Serão realizados quatro workshops para planejar o desenvolvimento do Ecossistema de Inovação. Depois, o próximo passo é montar uma governança constituída por um grupo que irá assumir a gestão do plano de ação.

Para o coordenador estadual de ecossistemas de inovação do Sebrae/PR, Heverson Feliciano, Cambé já é um município inovador em muitos aspectos, mas, aplicando melhor o conceito de inovação, pode criar um ambiente favorável tanto para empresas veteranas quanto para aquelas recém-criadas. “A proposta é que a gente consiga trabalhar localmente a lógica do ecossistema e também se integrar com essa microrregião, formada pelos municípios próximos, num grande sistema regional de inovação. Que a gente possa fortalecer aquelas empresas já existentes, que podem inovar baseadas no potencial tecnológico disponível na região, e fomentar que novas startups surjam na cidade aproveitando essa questão ligada à inovação”.

Ainda conforme Feliciano, a presença da inovação nas empresas instaladas no município também beneficia o trabalhador local. “O que eu considero mais importante é reter talentos em nossa região. Acho que essa é a grande vantagem. Que as pessoas que vivem em Cambé permaneçam aqui porque criam-se muitas oportunidades”.

O prefeito Conrado Scheller deu as boas-vindas aos empresários e reafirmou o compromisso de sua gestão com o empreendedorismo. "Precisamos tornar Cambé um polo regional de inovação, aproveitando as empresas que estão instaladas aqui e, com isso, transformar o futuro de nossa cidade", aponta Scheller.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Lourdes Maçolla, também reforçou o apoio da administração municipal à inovação na cidade. “Essa primeira etapa superou as nossas expectativas pois recebeu empresários de vários segmentos. Alguns do ramo industrial que já estão envolvidos em determinado contexto de inovação. Claro que hoje nós não conseguimos a presença de todos. Mas, para o primeiro workshop, esperamos contar com mais gestores. Minha expectativa é que vamos formar um ambiente de inovação favorável em Cambé a partir da participação dessas empresas e da vontade do prefeito. O nosso prefeito é favorável para que se construa esse ambiente de desenvolvimento para o município", diz Maçolla.

O diretor industrial da fabricante de cadeados e fechaduras Pado, Luis Daniel Lemisz, irá participar dos próximos workshops. “A Pado investe internamente em tecnologia e já foi beneficiada pelo ecossistema local de Londrina. Mas tem muita oportunidade, tem muito espaço ainda pra gente crescer dentro da inovação na região de Cambé”, comenta.

NCPMC