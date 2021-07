Cambé: Prefeitura recupera trecho da Estrada da Jacutinga em parceria com chacareiros

Uma parceria entre a Prefeitura de Cambé e chacareiros está possibilitando a recuperação de 6,5 quilômetros da Estrada da Jacutinga entre a Warta e o bairro São Jorge, trecho pertencente à Cambé. A união dos chacareiros adquiriram 220 caminhões de brita graduada para nivelar e readequar o piso da estrada. A Prefeitura, através da Secretaria de Obras, se disponibilizou para executar a obra com equipamentos e mão de obra. No total, serão recuperados mais de 45 mil metros quadrados de estrada. Após a aplicação e compactação da brita, as equipes da Prefeitura também vão aplicar 900 metros cúbicos de material fresado doado pelo DER para garantir o melhor resultado possível.

A proprietária da chácara Portal das Flores, Célia Betio, explica que a ideia da parceria surgiu da necessidade de resolver o problema da precariedade da estrada. "Já faz uns bons anos que essa estrada é um motivo de reclamação dos moradores. Muitos atolamentos, inclusive de ônibus que precisavam de guincho de tratores para desatolar. A Prefeitura sempre fazia a manutenção, mas não era definitivo. Para tentar solucionar de vez o problema, nós marcamos uma reunião com a Prefeitura para ver quais as opções para melhorar o trecho. Aí fomos informados que a Secretaria de Obras poderia aplicar o material fresado, mas a obra ficaria melhor se antes fosse assentada a brita graduada”, relata. Célia então se responsabilizou por reunir os moradores para financiar a compra do material. “Fomos conversando de porta em porta, de condomínio em condomínio para levantar o dinheiro necessário para melhorar a estrada. Como todos da região sabem da situação do trecho, conseguimos rapidamente mobilizar os moradores para colaborarem”, explica Célia. Segundo ela, cem pessoas contribuíram para financiar a compra da brita, além das doações dos condomínios e de uma loteadora com propriedades ao longo da estrada.

Para o secretário de Obras de Cambé, Manoel Cícero, esse tipo de ação conjunta garante rapidez e economia. “Essa parceria com os chacareiros na melhoria dessa estrada, além de demonstrar a confiança na administração, inaugura um novo modelo participativo, entre sociedade civil organizada e poder público, resultando em economia e melhoria para todos. É um bom exemplo e serve de base para implementação de outras ações", explica o secretário.

A experiência tem sido positiva para os moradores, explica Célia. “Nós sabíamos que existia uma vontade da Prefeitura em dar uma solução mais durável para a estrada. Aí juntou a vontade deles com a nossa necessidade. No final, não pesou financeiramente para ninguém porque os condomínios já tinham uma reserva para essa manutenção. Foi até uma coisa boa para mim, pude conhecer melhor meus vizinhos e descobrir outros vizinhos de condomínios que eu não conhecia, além de ter contato com o pessoal da Prefeitura”, ressalta ela.

O prefeito Conrado Scheller pontua que, ao fim das obras, os moradores do local terão mais tranquilidade e segurança nos deslocamentos. “A gente sabe das dificuldades que aquela comunidade tinha, principalmente nos dias de chuva. Chegar e sair de casa era muito complicado. Eles entenderam que era possível unirmos forças para resolver esse problema e servem de exemplo. Esse envolvimento da comunidade é muito importante e, juntos, cuidamos melhor da cidade”, aponta Scheller.

NCPMC