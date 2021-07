Cambé: Prefeitura renova Termo de Colaboração com o Lar Santo Antônio

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai continuar auxiliando financeiramente o Lar Santo Antônio, coordenado pela Irmã Jardini. Segundo a secretária de Assistência Social, Lucilene Diorio, o contrato prevê um repasse de R$ 180 mil por ano – R$ 15 mil por mês – à instituição, visando contribuir com as despesas de manutenção do imóvel e no serviço de acolhimento institucional para adultos na Casa de Passagem. Esse já é o terceiro ano seguido que o município auxilia a instituição com os repasses mensais.

“Nós temos um Plano de Aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social que estabelece todas as datas de pagamento ao Lar Santo Antônio”, pontua a secretária. Ainda segundo ela, o montante repassado à instituição vem do Fundo de Assistência Social do Governo Federal, Estadual e Municipal e a cada dois meses o Lar Santo Antônio presta contas ao município sobre os investimentos que foram feitos com o dinheiro.

Diorio ainda explica que o dinheiro é investido na alimentação, recursos humanos, material de limpeza e de expediente, gás, dentre outras coisas. “Só esse montante repassado pelo município à instituição consegue atender cerca de 50 pessoas em situação de rua do Lar Santo Antônio”, pontua. Lucilene Diorio ainda ressalta que além das despesas básicas, são feitos diversos outros atendimentos na instituição, todos voltados à população em situação de rua. “Nós fazemos um estudo social com as pessoas que desejam sair dessa situação, promovemos atividades sócio educativas, atualização do Cadastro Único e de documentos, requerimento do Benefício de Prestação Continuada e atendimento social e psicológico”, esclarece a secretária.

Segundo Diorio, também são realizadas tentativas de reinserção das pessoas no mercado de trabalho e a tentativa de estimular o retorno delas ao convívio familiar: “mas tudo isso só é feito se é da vontade da pessoa, principalmente a respeito do contato com a família”, finaliza.

