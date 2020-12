Cambé recebe novo ônibus escolar para estudantes da rede pública de educação básica

O veículo foi entregue em cerimônia realizada, ontem (15), em Curitiba, e chegará ao município nos próximos dias

Os estudantes da rede pública de educação básica de Cambé receberão, nos próximos dias, um novo ônibus escolar. O veículo 0km foi adquirido por meio de uma emenda de bancada, indicada pelo deputado federal Diego Garcia (Podemos-PR), de 2019, no valor de R$ 214.000,00. O parlamentar participou, ontem (15), da cerimônia de entrega dos veículos em Curitiba, junto do governador Ratinho Junior, do Ministro da Educação Milton Ribeiro e do Secretário de Educação Renato Feder.

Diego Garcia destacou que o novo ônibus proporcionará mais segurança e praticidade aos estudantes de Cambé. “Foi uma grande alegria participar do evento de entrega dos ônibus. Tenho certeza de que os 45 veículos entregues, nesta terça-feira, aos municípios do Paraná, como é o caso de Cambé, trarão muito mais segurança e praticidade para os alunos que dependem desse meio de locomoção para chegarem às suas escolas. Essa é mais uma vitória para a população!”, afirmou.

Caminhos da Escola

A aquisição dos ônibus faz parte do Programa Caminhos da Escola do Governo Federal. Ele objetiva renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das redes municipal, do DF e estadual de educação básica pública. Voltado a estudantes residentes, prioritariamente, em áreas rurais e ribeirinhas, o programa oferece ônibus, lanchas e bicicletas fabricados especialmente para o tráfego nestas regiões, sempre visando à segurança e à qualidade do transporte.