Cambé salta 175 posições em dois anos em índice de transparência do TCE

A cidade de Cambé subiu 175 posições em dois anos no índice estadual de transparência dos municípios. Em 2019, o município estava na 205ª posição; neste ano, Cambé ocupou o 30° lugar. O Índice de Transparência da Administração Pública, o ITP, é organizado anualmente, desde 2019, pelo Tribunal de Contas do Paraná, levando em conta o grau de transparência dos portais eletrônicos das prefeituras dos 399 municípios do estado. Em relação aos percentuais de transparência dentre os quesitos técnicos analisados, Cambé saltou de 64,93% em 2019 para 95,37% em 2021. Só entre 2020 e 2021, o município subiu 44 posições e teve um crescimento superior a 17 pontos percentuais no nível de transparência da gestão pública municipal.

“Um dos meus princípios básicos é a transparência e cobro muito isso. A Prefeitura de Cambé tem a missão de ser o mais transparente possível com a população, que precisa saber onde o dinheiro dela é investido. Já conseguimos dar um salto significativo neste quesito, deixando para trás, inclusive, importantes cidades do Paraná, e vamos trabalhar para ser o município mais transparente do Estado”, prometeu o prefeito Conrado Scheller.

Os dados foram divulgados com base nos seguintes tópicos: transparência administrativa; transparência financeira; transparência passiva; boas práticas; e usabilidade. Cada um dos temas engloba diferentes aspectos que foram analisados nos portais de transparência dos municípios em um questionário com mais de 130 itens. Cambé foi destaque no quesito transparência ativa, que leva em conta o histórico de informações disponíveis, a atualização dos dados, a divulgação das despesas municipais, os canais de comunicação entre a prefeitura e a população, dentre diversos outros tópicos e subtópicos.

Ocupando a 30ª posição no Paraná, Cambé ficou em quarto lugar dentre as cidades com uma faixa populacional de 50 a 250 mil habitantes; além de ser o sexto dentro da Mesorregião Norte Central Paranaense, que engloba 79 municípios. Em 2021, dentre as cidades da região, Cambé ficou a frente de Londrina (91ª), Rolândia (279ª), Arapongas (72ª) e Apucarana (37ª)

A cada ano, o Índice de Transparência da Administração Pública foca em aspectos diferentes dentro dos portais de transparência: nos últimos dois anos, o destaque foi a disponibilização de informações sobre a pandemia da Covid-19 e a vacinação contra o vírus. Esse crescimento que a cidade apresentou no período demonstra que os dados sobre a pandemia, como os boletins epidemiológicos, e as datas de vacinação são de fácil compreensão e que o usuário consegue acessar a informação desejada em poucos segundos.

