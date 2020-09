Cambé: Semana da Pátria

O Prefeito José do Carmo participou ontem, dia 1º de setembro, da solenidade de Abertura da Semana da Pátria, na sede do Corpo de Bombeiros de Cambé. Ele aproveitou a oportunidade para agradecer os bombeiros pelo relevante serviço prestado à nossa comunidade e também aos familiares, por entenderem e apoiarem nesta nobre função desempenhada.

O prefeito também lembrou que faltam apenas 2 anos para que o Brasil comemore 200 anos de independência, um marco importantíssimo para a história da nossa pátria. Na oportunidade, o prefeito também vistoriou as obras de reforma da sede do Corpo de Bombeiros de Cambé.

Além dos oficiais do Corpo de Bombeiros de Cambé, também participou do evento o Tenente Coronel Wilson Oliveira Paulino, Comandante do 3º Grupamento de Bombeiros do Paraná, com sede em Londrina.