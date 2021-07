Cambé tem saldo positivo de empregos pelo quinto mês seguido em 2021

O município de Cambé apresenta saldo positivo no número de empregos pelo quinto mês consecutivo em 2021, segundo os dados divulgados na quinta-feira (01) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Neste mês de maio, Cambé admitiu 981 pessoas e demitiu outras 839, alcançando um saldo de 142 empregos gerados e uma variação positiva de 0,61%. Nos cinco primeiros meses de 2021, a cidade teve um crescimento de 6,76% na geração de empregos, número superior ao dos doze meses de 2020 (4,43%). Cambé tem 23405 pessoas trabalhando com carteira registrada.

Ainda segundo os dados do Caged, o setor que mais se destacou foi o da indústria, com 294 admissões e 235 demissões, apresentando um saldo de 59 empregos gerados. Outros setores que também se destacaram foram o de serviços e o de construção civil, alcançando saldos de 56 e 51 empregos, respectivamente. Por outro lado, o comércio e a agropecuária tiveram mais demissões do que admissões em maio: o comércio ficou com um saldo negativo de 20 empregos e a agropecuária com menos quatro empregos.

A variação relativa de empregos gerados em maio em Cambé está pouco abaixo na nacional (0,70%), mas acima da média paranaense (0,56%) e da cidade de Londrina (-0,09), que demitiu mais do que contratou.

Segundo o economista, consultor e professor universitário, Marcos Rambalducci, os dados do Caged apontam que Cambé está construindo uma estrutura produtiva diversificada, sólida e com ênfase no setor industrial. “Esta percepção é fruto da análise dos números de geração de emprego formal que a cidade vem apresentando ao longo dos últimos meses”, ressalta. Sobre a indústria, a construção civil e a prestação de serviços – os setores que mais se destacaram em maio –, o economista explica que: “a cidade atrai e desenvolve indústrias, mas também se posiciona como um lugar que as pessoas escolhem para viver e com isso consolida o setor de prestação de serviços, certamente ligada à demanda de sua população residente”.

O secretário municipal de Trabalho, José Aparecido Rolim, destacou o bom momento que a cidade vive na geração de empregos. “Nosso objetivo é diminuir o desemprego e estamos trabalhando para isso. Estamos criando formas de qualificar o trabalhador cambeense, de levar conhecimento técnico e educacional a eles, além de reforçar a busca por ampliação de oportunidade em nossa cidade”, afirmou.